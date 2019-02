Ile Maurice: Rama Valayden réclame de nouveau la fermeture d'Alcatraz

Il a adressé une lettre au commissaire de police (CP), Mario Nobin, ce jeudi 21 février. Profitant des commémorations officielles des 20 ans de Kaya, Me Rama Valayen réclame la fermeture du centre de détention d'Alcatraz.

«If we wish to pay homage to Kaya in a proper way, please close down Alcatraz Detention Centre.» D'ajouter : «I tried in the past but for the sake of convenience, please prove me wrong that you, as CP, you care for human rights.»

L'homme de loi a étayé les raisons de sa demande. Au dire de Rama Valayden, le centre de détention s'avère un endroit surchargé avec deux détenus dans la même cellule. «Les détenus n'ont pas droit à des services de toilettes adéquats et le déjeuner et le dîner sont servis comme au 19e siècle... It is a fleapit», poursuit Me Valayden.

Il a cité le cas du détenu Vijay Jeetun, qui aurait été rongé par des punaises et a dû subir une intervention chirurgicale. «Je plains vos officiers qui vivent dans le même environnement.» L'avocat devait ainsi demander, en attendant la décision du CP, que le centre de détention soit nettoyé de fond en comble.