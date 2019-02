Sénégal: Présidentielle 2019 - Pr Abdou Aziz Kébé alerte sur les dangers du vote confrérique

A deux jours du scrutin présidentiel, le délégué général au pèlerinage à La Mecque tire la sonnette d'alarme sur les dangers du vote confrérique.

Selon Pr Abdou Aziz Kébé qui s'exprimait hier, mercredi 20 février à Thiès, en marge d'une conférence du Forum citoyen pour l'émergence, l'on ne doit pas «déconstruire l'unité des confréries bâtie par les autorités religieuses dans notre pays».

«Côte à côte, le bien aimé Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine et le bien aimé et respecté Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké nous ont montré le chemin en unissant non seulement leurs efforts, leurs visions, leurs disciples mais en unissant leurs propres investissements humains ensemble.

Ils ont montré l'image d'un Sénégal uni, l'image des deux confréries qui sont deux hommes qui travaillent pour le même élan pour le même pays, la même finalité.

Nous sommes les dépositaires de cet héritage et nous ne devons pas être insouciants, négligeant face à ce que nous avons remarqué ces derniers temps avec l'utilisation, de manipulation dans les réseaux sociaux de l'appartenance confrérique pour en faire un vote pour ou un vote contre», alerte Pr Abdou Aziz Kébé.

Sur ce, l'islamologue indique que la démocratie doit respecter notre unité un Peuple, un But, une Foi. « Nous pensons que le vote du 24 février doit refléter ce que nous sommes et ne doit pas être un vote confrérique, régional, ethnique, d'aucune identité remarquable», a fait savoir le délégué général au pèlerinage à La Mecque.

Allant plus loin, Pr Abdou Aziz Kébé déclare que «Serigne Cheikh Ahmed Cheikh Tidiane Sy et Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nous ont montré le chemin en un moment où le Sénégal était au bord d'une fracture confrérique, ils se sont levés pour parler et ils ont montré le chemin aux disciples».

A en croire Pr Abdou Aziz Kébé, le moment est «important et grave» qu'il faut alerter sur les conséquences du vote confrérique.

«On s'achemine vers des élections et dans un moment pareil et aussi grave les programmes, les projets, les candidats ainsi que ceux qui les supportent doivent respecter la stabilité de notre pays, la fraternité qu'il y'a dans notre pays et ne pas se hasarder à prendre les cercles qui nous réunissent et à les transformer en cercles d'exclusion car les cercles d'inclusion nous permettent d'être en ensemble, de jouir ensemble, de travailler ensemble sachant qu'il y'a une diversité mais une université de nature permanence violence qui détruisent le pays», a rappelé l'islamologue.

Car, dit-il, «notre pays repose sur un socle ou sur des piliers qui nous permettent de rester solides, c'est-à-dire les confréries, la religion en est une».