Sénégal: Ligue Europa - Mbaye Niang confiant pour Rennes contre le FC Séville

Désireux de rester à Rennes à la fin de son prêt avec option d'achat, Mbaye Niang veut également aller le plus loin possible avec son équipe en Ligue Europa.

Mais le nul (3-3) concédé par le Sénégalais et ses coéquipiers lors des huitièmes de finale aller contre le FC Séville semble bien compliqué les choses, puisque le match retour se jouera chez les Espagnols avec très peu de chance pour les Bretons de passer.

Malgré tout, Niang se veut optimiste. Pour lui, Rennes garde des chances de passer parce qu'il jouera avec une équipe surmotivée.

« Des coups à jouer, on en aura, il faudra les exploiter à 100%. Il ne faut pas juste penser à les faire déjouer, mais jouer. On est Rennes, un club qui grandit, on doit avoir de l'ambition. Et j'ai confiance.

On est conscients du niveau qu'il faudra avoir, on verra un beau Stade Rennais. (... ) On va se donner les moyens. On y va avec humilité, mais, quand on rentrera dans le stade, on sera dix-huit chiens », a-t-il déclaré à L'Equipe.

On verra bien si c'est vraiment une équipe rennaise gonfler à bloc qu'on verra chez les Andalous ce soir.