Mauritanie: CAN 2019 - Une levée de fonds pour soutenir les Mourabitounes

La Mauritanie sera à la CAN 2019. Pour la première fois de son histoire le pays va disputer la Coupe d'Afrique des Nations.

De la sueur, des crampes, du cœur et certainement des larmes. Rien n'a été de trop pour pousser la Mauritanie vers sa première qualification à la Coupe d'Afrique des Nations.

Afin de permettre aux hommes de Corentin Martins d'aborder la compétition dans les meilleures conditions, une soirée de levée de fonds pour la campagne des Mourabitounes pour la CAN Égypte 2019 se déroulera, le vendredi 8 mars.

Cette campagne de soutien aux Mourabitounes nommée « les Mourabitounes à la CAN, nous sommes tous concernés », est à l'initiative du Ministère de la Jeunesse et des Sports de la Mauritanie.

Le communiqué du Ministère de la Jeunesse et des Sports

« Sous le Haut Patronage de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, le Ministère de la Jeunesse et des Sports organise un Gala de Levée de Fonds pour les Mourabitounes pour la CAN « Égypte 2019 » le vendredi 8 mars 2019 à partir 20 heures au siège de la Fédération Mauritanienne de Football.

Il sera suivi d'un téléthon ouvert au public les 9 et 10 mars retransmis en direct des locaux de la Télévision Nationale El Mauritania afin de permettre à tous les Mauritaniens désireux de soutenir leur équipe nationale de le manifester.

Cette campagne complète les nombreux efforts du gouvernement et vise à permettre à notre équipe nationale, celle qui nous a apporté tant de joie et de fierté un certain soir du 18 novembre 2018, d'avoir une préparation optimale et de continuer à nous faire rêver.

'Les Mourabitounes à la CAN, nous sommes tous concernés'. »

Cet élan de solidarité qui se poursuivra les 9 et 10 mars 2019 à travers un téléthon devrait permettre de compléter les efforts du gouvernement mauritanien pour la préparation et la participation des Mourabitounes à la prochaine CAN qui s'ouvre de juin à juillet 2019 en Egypte.