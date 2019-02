Tunisie: Ligue des Champions - La CAF rejette l'appel de l'Espérance de Tunis

L'Espérance Sportive de Tunis n'aura pas gain de cause. En effet, la commission d'appel de la Confédération Africaine de football a rejeté l'appel des Sang et Or de Tunis concernant la sanction qui lui a été infligée à l'issue de la demi-finale retour de la Ligue des Champions africaine 2018.

La commission d'appel a confirmé la sanction infligée à l'Espérance Sportive de Tunis le 29 octobre 2018, sur fond des événements ayant marqué la demi-finale de ligue des champions 2018 entre l'EST et Primeiro de Agosto.

A la suite de cette rencontre face à Primeiro de Agosto, la formation espérantiste a écopé d'une amende de 300 mille dollars en raison du comportement de ses supporters.

La commission d'appel a accepté l'appel de l'EST quant à la forme et l'a rejeté pour vice de fond confirmant ainsi l'amende ainsi que les deux matches à huis-clos infligés à l'EST pour « les dérives » de ses supporters lors de cette rencontre.