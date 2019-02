Soudan: Al-Bashir donne une directive pour le maintien des intérêts du pays

Khartoum — Le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, a donné des Directives pour le Maintien des Grands Intérêts du pays.

Lors de sa rencontre à la Maison d'Hôtes Jeudi avec les Ambassadeurs du Soudan nommés en Syrie, à New York, en Côte d'Ivoire, au Koweït et au Royaume Hachémite de Jordanie, il importait de redoubler d'Efforts pour Améliorer l'image de Synthèse et la Beauté du Soudan.

L'Ambassadeur Kamal Ismail a déclaré dans un communiqué de presse au nom des Ambassadeurs qu'ils feraient tout leur Possible pour Renforcer la Coopération et les Relations avec les pays dans lesquels ils travaillent et qu'ils travailleraient sérieusement à la mise en œuvre des Directives du Président de la République concernant la mise en œuvre de la Politique Extérieure du Soudan, basé sur les Grands Intérêts du pays, les Défis auxquels le pays est confronté et les Campagnes organisées contre la Sécurité et la Stabilité de la Patrie.