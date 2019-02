Angola: La production de l'industrie extractive enregistre une croissance de trois pour cent

Benguela — Les indicateurs de production de l'industrie extractive dans la province de Benguela ont augmenté de 3% en 2018 par rapport à l'année précédente, a déclaré le directeur du Bureau du commerce, de l'industrie et des ressources minérales, Abel Maquina Mussalo.

S'adressant à l'Angop, le responsable a justifié cette croissance par l'entrée en activité de nouveaux opérateurs dans cinq mines de l'intérieur, en particulier dans les municipalités de Bocoio et de Balombo, qui se dédient à la production de granit, de calcaire et d'argile.

En conséquence, il a indiqué que la production industrielle de granit en 2018 était de 104 169,00 m3, contre 97 566,60 m3 produite en 2017, suivie par le calcaire avec 46 236,00 m3, contre 44 465,00 m3.

L'argile a maintenu les niveaux de production, avec 10 860,00 m3, dont les produits ont entraîné une transformation de l'ordre de cent pour cent.

Le directeur a ajouté qu'avec un univers de 29 sociétés, dont plus de la moitié vouée à l'exploration, le secteur géologique minier dans la circonscription a également permis l'exploration d'autres minéraux tels que le plâtre et le sable, enregistrant également des taux de croissance significatifs, avec une production de l'ordre de 10 860,00 m3 et 11 494,00 m3 respectivement.

Il a précisé que les bons résultats du secteur sont justifiés par le potentiel de grands gisements, qui a également permis la création de 98 emplois.

D'autre part, il a dit que les perspectives étaient bonnes dans le secteur pétrolier, avec la construction de la raffinerie dans la ville de Lobito plus tard cette année, dont les travaux sont paralysés depuis plus de cinq ans en raison de problèmes de financement.

Le responsable a souligné que Benguela est riche en ressources minérales, c'est pourquoi la recherche et la prospection de minerais métalliques, tels que le magnésium, l'or et le cuivre, sont en cours, visant sa relance et le développement économique de la région, selon le Plan national de développement économique 2018/2022.