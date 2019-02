Soudan: Dr Faysal rassuré des Situations en Ouest-Darfour

Khartoum — L'Assistant du Président de la République, le Dr Faysal Hassan Ibrahim, a été informé de la Situation Economique, Sécuritaire et Politique dans son ensemble, ainsi que de l'Avancement des Travaux dans les Projets de Service et de Développement dans l'Etat de l'Ouest-Darfour.

Le Dr Faysal a été rassuré quant à la Stabilité Totale de l'Etat et à l'appui populaire aux Projets de Développement dans cet Etat.

L'Assistant du Président qui s'est entretenu Jeudi au Palais Républicain avec le Wali de l'Etat de l'Ouest-Darfour, Hussein Yassin Hamad, a été informé de la Mobilisation de la Société par le Groupe (Travail Collectif) et du Partenariat effectif entre la Communauté et le Gouvernement, ajoutant que la Mobilisation entraînerait un changement radical dans les domaines des Projets de Développement et de Service dans toutes les Localités de l'Etat.

Le Wali de l'Etat de l'Ouest-Darfour a déclaré dans un communiqué de presse que le Soutien de l'Etat, parrainé par le Président de la République, était essentiel pour les Projets de Développement mis en œuvre par l'Etat dans les domaines de la Santé, de l'Electricité et des Projets Economiques.

Il a indiqué que les travaux à l'Hôpital Général d'Al-Genaina seraient achevés dans un délai de six mois et que son Etat avait signé un Partenariat avec le Ministère de la Protection et la Sécurité Sociale en vue d'apporter un soutien aux Projets éducatifs dans les Localités de l'Etat de l'Ouest-Darfour.

Hussein a déclaré qu'il avait informé l'Assistant du Président des Préparatifs de l'Etat au 29e Tournoi National des Ecoles qui se tiendra dans l'Ouest du Darfour.