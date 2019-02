Soudan: Dr Al-Dirdiri reçoit les Ambassadeurs des EAU, d'Arabie Saoudite, du Yémen et d'Egypte

Khartoum — Le Ministre des Affaires Etrangères, le Dr Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, a reçu Mercredi à son bureau les Ambassadeurs des Emirats Arabes Unis (EAU), du Yémen et d'Arabie Saoudite, ainsi que le Chargé d'Affaires à l'Ambassade d'Egypte, et a discuté avec eux du Processus de Paix au Yémen à la lumière de l'Accord de Stockholm, des Arrangements pour le prochain Sommet Arabo-Européen de Charme el-Cheikh, au cours duquel le Soudan dirigera la Partie Arabe, de la Sécurité dans la Région de la Mer Rouge ainsi que de la Situation Générale dans le Monde Arabe.

L'Ambassadeur du Yémen a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux Dirigeants, au Peuple et aux Forces Armées Soudanais (FAS) pour les énormes sacrifices qu'ils ont consentis pour les frères yéménites et pour l'accueil des Yéménites dans le passé et pendant la crise actuelle.

Les Ambassadeurs d'Arabie Saoudite et des EAU ont apprécié le rôle joué par le Soudan pour soutenir la Légitimité et la Stabilité du Yémen et de la Région Arabe.

Le Ministre des Affaires Etrangères a souligné l'importance de l'union du rang arabe et du renforcement de la solidarité entre les pays arabes, moyen le plus efficace pour relever les défis posés par les grands changements intervenus sur la scène internationale et pour parler d'un nouvel Ordre Mondial.

Il a également évoqué le rôle central que la Coopération Arabo-européenne peut jouer à la lumière des liens historiques, de la Proximité Géographique et des Intérêts Communs et Interdépendants.

Le Ministre a apprécié la Solidarité et le Soutien Arabes apportés au Soudan par ses frères arabes lors des récents événements, affirmant que le Soudan assumerait les Responsabilités et la Confiance que lui ont confiées les Frères, les Amis et la Communauté Internationale dans son ensemble.