Algérie: Arrestation de deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran et Tissemsilt

Alger — Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mercredi à Oran et Tissemsilt par un détachement de l'Armée nationale populaire, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 20 février 2019, deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran et Tismssilt/2ème Région militaire, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit, lors d'une opération de fouille et de ratissage, menée dans la localité de Beni Bouatab, wilaya de Chlef/1ère RM, deux (02) bombes de confection artisanale", précise la même source.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité de l'opération de qualité ayant permis de démanteler un réseau criminel de trafic de drogues composé de douze (12) criminels et de saisir une immense quantité de kif traité s'élevant à onze (11) quintaux et vingt (20) kilogrammes, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tipaza/1ère RM, quatre (04) narcotrafiquants et saisi 42,9 kilogrammes de kif traité, quatre (04) véhicules touristiques et des armes blanches", ajoute le communiqué du MDN.

Par ailleurs, "un détachement de l'ANP a appréhendé, à Tamanrasset/6ème RM, dix (10) orpailleurs et saisi trois (03) détecteurs de métaux et deux (02) véhicules tout-terrain, tandis que des Garde-côtes ont arrêté à El-Kala/5ème RM, trois (03) plongeurs sans autorisation en possession d'outils de plongée et divers objets", selon la même source, ajoutant que "six (06) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In-Guezzam/6ème RM".