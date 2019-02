Algérie: Alger abritera le centre d'échange de programmes télévisuels et radiophoniques de l'ASBU et de l'UAR

Alger — Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane,a procédé, jeudi au téléport de Bouchaoui (Alger), à la pose de la première pierre de l'édifice devant abriter le centre d'échange de nouvelles et de programmes télévisuels et radiophoniques de l'Arab States Broadcasting Union (ASBU) et de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR).

Ce centre permettra une amélioration des échanges de contenus audiovisuels entre les télévisions et les radios arabes et africaines, ainsi qu'avec les médias européens et asiatiques et ce, grâce à la diversité et à la richesse des programmes ainsi mutualisés par les Etats membres des deux Unions.

La cérémonie s'est déroulée en présence des directeurs généraux de l'ASBU et de l'UAR, des représentants d'organisations professionnelles internationales, telles que l'Union européenne de Radio-télévision (UER), l'Asied-Pacific Broadcasting Union (ABU) et la Conférence permanente de l'audiovisuel méditerranéen (COPEAM), ainsi que des directeurs généraux de TDA, de la Radio et de la Télévision nationales.

Ont assisté également à ce rendez-vous des cadres techniques des radios et télévisions africaines en formation au niveau de la TDA, originaires d'Angola, Nigeria, Tanzanie, Cameroun, Mozambique, Botswana, Eswatini (ex-Swaziland) et Zambie.

Cet événement marque, selon le ministère de la Communication, "la détermination de l'Algérie à honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires arabes et africains, suite aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour faire de l'Algérie, à travers ce centre, le pivot d'une coopération médiatique panarabe et panafricaine de portée internationale".

Le futur édifice de ce centre est situé sur un site dépendant de l'établissement public Télédiffusion d'Alger-TDA qui est maître d'ouvrage de ce projet, et implanté sur une parcelle de terrain d'une superficie de 2.860 m² avec 500 m² de bâti constitué de quatre étages.

Il a bénéficié, sur le budget d'équipement public du ministère de la Communication, d'une autorisation de programmes d'un montant de 552.000.000 DA.