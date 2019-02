Algérie: Handisport/Jeux Mondiaux - l'Algérie à la deuxième place au classement final

Dubai — La sélection algérienne d'athlétisme handisport, avec 21 médailles (13 or, 6 argent et 2 bronze), a pris la seconde place au classement final des Jeux Mondiaux-2019 de l'IWAS (handicapés moteurs et cérébraux) qui se sont déroulés à Sharjah (Emirats arabes unis) pendant quatre jours.

La première place au classement général est revenue aux Emirats avec un total de 47 médailles (15 or, 18 argent et 14 bronze), alors que la Thaïlande a pris la 3e place du podium avec une moisson de 30 breloques (11 or, 14 argent et 5 bronze).

La compétition a regroupé près de 500 athlètes de 50 pays, engagés dans les quatre disciplines inscrites au programme (athlétisme, natation, badminton et tennis de table).

Composée de dix internationaux, l'équipe algérienne a honoré sa réputation par des athlètes qui sont revenus tous avec des consécrations, même si le nombre des engagés dans certaines épreuves n'était pas réglementaire et a poussé les organisateurs à procéder au jumelage des classes et utiliser, en finale, la table de cotation.

"Ce qui n'a pas permis aussi à d'autres athlètes de réaliser des performances et chronos élevés", de l'avis des techniciens présents sur le lieu des compétitions avec leurs athlètes.

Les médailles d'or algériennes, au nombre de 13, ont été remportées par huit athlètes (4 messieurs et 4 dames).

La palme est revenue à Lahouari Bahlaz au Club (jumelé), avec un jet à 30,54m et une table de cotation à 826 points, et au disque (classe jumelée), avec 16,74m et un total de 772 points, et à Samir Nouioua au 1500 m (jumelée), avec une 1re place en 4:07.18 (748 pts) et au 800m (jumelée) couru en 2:00.77 (776 pts).

Pour sa part, Kamel Kardjena s'est adjugé l'or du lancer de poids (9,95m), de même que Hamdi Sofiane au 200 m (jumelée), avec un chrono à 24.35 et une table de cotation à 853 pts.

Chez les dames, Asmahan Boudjadar a remporté deux or au javelot (F33) avec un jet à 11,99m et au poids (jumelée), avec un jet à 6,34m et un total à 991 pts.

De son côté, la doyenne de l'athlétisme handisport algérien, Nadia Medjmedj a glané l'or au poids (jumelée), avec 9,95m et 1094 pts et au disque (F56/57) avec 24,73m et 1034 pts.

Sa compatriote, Mounia Gasmi lui a emboîté le pas en remportant le concours du Club (F32) avec un jet à 23,88m et celui du disque (jumelées), avec 11,57m et une cotation à 918 pts.

Au concours du javelot (jumelées), Safia Djelal a gagné l'or avec un jet à 24,82m et une cotation à 1018 points.

A noter l'absence du champion du monde Mohamed Berrahal qui était engagé pour les Jeux Mondiaux IWAS, mais en raison d'une erreur administrative, a dû déclarer forfait, au grand dam de l'athlète et de son entraîneur, Abdelhak Kassouri, surtout qu'il s'agissait d'une des toutes premières compétitions internationales pour les athlètes de l'équipe nationale depuis le dernier Championnat du monde de Londres en juillet-2017.

Les athlètes algériens et leurs staffs resteront aux Emirats pour prendre part au Grand Prix d'athlétisme de Dubai, prévu du 24 au 27 février et comptant pour la récolte de points en prévision d'une qualification aux Jeux Paralympiques de Tokyo-2020.

Les dix athlètes seront rejoints sur place par les internationaux Mohamed Berrahal (moteur) et Lynda Hamri (longueur et sprint).

Les médaillés algériens

Liste des médaillés algériens aux Jeux Mondiaux-2019 de l'IWAS (handicapés moteurs et cérébraux) qui se sont déroulés à Sharjah (Emirats arabes unis).

Les 21 médailles algériennes (13 or, 6 argent et 2 bronze) ont été toutes remportées en athlétisme dans une compétition qui s'est déroulée dans quatre disciplines (athlétisme, natation, badminton et tennis de table).

OR (13)

- Kamel Kardjena (Poids, F33).

- Asmahan Boudjadar (Poids, F32/F33).

- Asmahan Boudjadar (javelot, F33).

- Safia Djelal (javelot, F54/F56/F57).

- Nadia Medjmedj (Poids, F54/F56/F57).

- Nadia Medjmedj (Disque, F56/F57).

- Sofiane Hamdi (200m, T35/37/42/46/47).

- Samir Nouioua (1500m, T37/46).

- Samir Nouioua (800m, T37/46).

- Lahouari Bahlaz (Club, F32/F51).

- Lahouari Bahlaz (Disque, F32/F33).

- Mounia Gasmi (Club, F32).

- Mounia Gasmi (Disque, F32-34/54).

ARGENT (6)

- Lahouari Bahlaz (Poids, F32/52/53).

- Kamel Kardjena (Javelot, F33).

- Safia Djelal (Poids, F54/F56/F57).

- Madjid Djemai (1500m, T37/46).

- Madjid Djemai (800m, T37/46).

- Nassima Saïfi (Disque, F56/F57).

BRONZE (2)

- Nassima Saïfi (Poids, F54/F56/F57).

- Nadia Medjmedj (Javelot, F54/F56/F57).