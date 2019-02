Algérie: Forces aériennes - Des efforts substantiels pour la formation des personnels qualifiés

Alger — Le commandement des Forces aériennes a consenti des efforts "substantiels" dans le domaine de la formation des personnels afin de disposer d'une ressource humaine "qualifiée", a indiqué jeudi à Alger, le commandant de ces Forces, le général-major, Hamid Boumaïza.

"Conscient de l'importance des progrès réalisés dans le domaine de l'aéronautique, le commandement des Forces aériennes a consenti des efforts substantiels dans le domaine de la formation des personnels, en vue de disposer d'une ressource humaine qualifiée pour exécuter les missions aussi nombreuses que diverses, assignées à la composante aérienne de l'ANP", a déclaré le général-major Boumaïza, dans une allocution d'ouverture des journées portes ouvertes de trois jours sur les Forces aériennes à l'Ecole supérieure des techniques de l'aéronautique, de Dar El-Beida.

Lu en son nom par le commandant Air/1ère Région militaire, le général Salah Cheklel, le commandant des Forces aériennes a souligné que ces efforts conjugués aux mesures prises pour l'amélioration de la gestion, la consolidation de la chaîne de maintenance et la modernisation des matériels aéronautiques, visent à "restituer à notre nation une arme aérienne performante".

Le responsable militaire a, à ce propos, fait savoir que les journées portes ouvertes sur les Forces aériennes, ont pour objectif de "consolider les liens avec les citoyens et de leur donner un aperçu sur une partie des matériels pédagogiques et didactiques mis à la disposition des écoles militaires".

Il a estimé que les portes-ouvertes seront l'occasion aux visiteurs notamment aux jeunes désirant rejoindre les rangs de l'ANP, d'avoir un aperçu sur les différentes spécialités aéronautiques dispensées dans leurs différents établissements de formation.

Par ailleurs, et après avoir eu droit à un exposé sur les activités au sein de l'Ecole et un reportage filmé sur l'armée de l'air algérienne, les journalistes ont été conviés à visiter les salles de cours et les différents laboratoires, en présence notamment du général Cheklel et du commandant de l'Ecole, le général Mohamed Fraoucen.

La visite guidée a été également l'occasion pour les médias d'avoir une présentation statique du système balisage pour héliport et d'une station météorologique automatique tactique et ce, avant de visiter le stand sur l'historique des Forces aériennes et de l'Ecole.

A noter que l'ESTA a pour mission principale d'assurer la formation supérieure universitaire d'officiers de carrière notamment ceux issus de pays "frères et amis". Elle dispense également une formation de spécialisation et de qualification au profit des officiers du Commandement des Forces aériennes et ceux appartenant à d'autres structures du MDN.

L'accès à l'Ecole est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat série mathématiques, techniques mathématiques ou sciences expérimentales de l'année en cours, avec la mention assez bien au moins. Ces derniers doivent être célibataires et ayant une bonne condition physique, a-t-on précisé.