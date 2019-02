Algérie: Salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives "Khotwa" - une grande affluence du public à Ouargla

Ouargla — Une grande affluence du public, en particulier des jeunes et des étudiants, a été enregistrée à la 7ème édition du salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives "khotwa", à l'occasion de son escale jeudi à l'Université Kasdi Merbah d'Ouargla (UKMO).

Cette manifestation juvénile, qu'a abritée le pôle N-3 à l'UKMO, en présence d'une cinquantaine d'exposants, dont des instituts et des écoles supérieurs de formation, en plus de clubs universitaires, s'est déroulée sous forme d'ateliers autour de différents sujets, tels que le management, la gestion de projets associatifs, l'extraction et l'industrie, le "Job search" et les "Startups".

Elle à pour objectif d'offrir aux visiteurs, surtout les étudiants, un espace d'information et de découverte sur les choix d'études, les formations, et les opportunités à saisir pour bâtir un avenir prometteur,tout en les orientant efficacement avec un éclairage pertinent sur leurs plans de carrière et leurs projets futurs, selon les organisateurs.

Un riche programme d'activités a accompagné le salon avec des mini-formations et des coachings offerts à titre gracieux au public, ainsi qu'une série de conférences sur diverses thématiques.

Il s'agit de "Comment éviter les commentaires négatifs", "Comment apprendre à se connaître et construire sa carrière", "Utilisation des réseaux sociaux pour avoir un impact sur la société, les expériences et les études au Canada", a-t-on signalé.

Organisé par "Win advents Agency" (jeune Startup de conseil en stratégie de communication et d'événementiel), en coordination avec plusieurs clubs universitaires, le salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives "Khotwa", qui a été lancée le 19 février au Zénith Ahmed Bey (Constantine) est arrivé à l'UKMO avant de s'installer au Palais de la culture Moufdi Zakaria (Alger) les 23 et 24 février, et poursuivra ses activités les 26 et 27 du mois courant au Centre de conventions d'Oran.