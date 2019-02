Algérie: Oran - 324 logements (CNEP-IMMO) et 300 logements LPL distribués le 19 mars

Oran — Les clés de 324 logements promotionnels location-vente CNEP-IMMO à Gdyel et de 300 logements publics locatifs (LPL) à Benfreha (est d'Oran) seront remises à leurs bénéficiaires le 19 mars prochain, a annoncé mercredi le wali d'Oran, Mouloud Cherifi.

Lors d'une visite d'inspection de plusieurs chantiers dans la daïra de Gdyel, le wali a indiqué que ces deux projets étaient à l'arrêt accusant des retards de plusieurs années, notamment en ce qui concerne les travaux des voiries et réseaux divers (VRD), à l'instar de projets similaires dans la wilaya d'Oran, ajoutant que le problème a été réglé grâce à l'intervention du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, consacrant le budget nécessaire à l'achèvement des travaux.

Les deux projets achevés à 100% et dont la livraison officielle se fera à l'occasion de la Fête de la Victoire, sont dotés de toutes les commodités d'accompagnement, notamment des aires de jeux et des espaces verts.

Mouloud Cherifi a inspecté le chantier du projet des 125 logements promotionnels aidés (LPA) dans la commune de Hassi Mefsoukh, qui a démarré en décembre 2018 et qui a atteint actuellement un taux d'avancement de 40%. Ces 125 logements seront réceptionnés dans un délai de 22 mois (75 logements) et de 14 mois (50 logements).

Sur place, il a instruit les responsables du projet d'activer la cadence des travaux afin de réceptionner le projet dans les délais contractuels.

Par ailleurs, le premier responsable de la wilaya d'Oran a inspecté les parcs communaux des trois communes visitées, à savoir Gdyel, Hassi Maefsoukh et Benfreha, afin de vérifier l'application des directives données quant à leur réhabilitation et leur dotation de plusieurs commodités, notamment des vestiaires, des sanitaires et des douches pour les travailleurs, ainsi que la réparation des équipements en panne.

Lors d'un point de presse à la fin de la visite, le wali a déclaré: "une meilleure prise en charge et une meilleure gestion des parcs communaux peuvent grandement profiter, avec des rentrées d'argent non négligeables, à la commune", citant l'exemple du parc de la commune de Benfreha qui s'est doté d'une presse et a entrepris la récupération de carton, de plastique et de cannettes et autres objets en aluminium, réalisant ainsi un budget supplémentaire pour la commune, qui peut être utilisé dans de nombreux projets.

Dans ce cadre, il a instruit les responsables des parcs communaux à prendre en charge la réparation des véhicules des communes et des bennes tasseuses et autres, afin de garantir plus d'efficacité dans les différentes missions des APC.

Mouloud Cherifi a, d'autre part, indiqué qu'une réflexion a été engagée pour l'organisation localement de sessions de formation pour les travailleurs des parcs communaux, afin d'améliorer leur rendement.