Seychelles: Les autorités portuaires souhaitent minimiser les congestions pendant les travaux d'expansion

La Seychelles Ports Authority travaille avec les utilisateurs du port sur de nouvelles mesures afin de réduire la congestion à Port Victoria lorsque les travaux d'agrandissement débuteront l'année prochaine, a déclaré un haut responsable.

"Nous voulons voir s'il y a des choses qui pourraient être changées pour permettre un dédouanement plus rapide des conteneurs, ce qui est maintenant un problème majeur", a déclaré Franky Laporte, directeur du projet et des infrastructures, à SNA.

M. Laporte a expliqué que la congestion est parfois causée par l'utilisation du port et a donné l'exemple de certains agents de dédouanement stockant des conteneurs dans certaines zones du port avant de procéder à leur dédouanement. Il a déclaré que cela doit changer.

«Nous communiquons également avec les douanes pour voir comment certaines procédures pourraient être modifiées ou changés afin de permettre un dédouanement plus rapide des conteneurs au port», a-t-il ajouté.

L'Autorité des ports a déjà rencontré des utilisateurs clés du port, tels que la SRC (Seychelles Revenue Commission), des agents de dédouanement et Land Marine, une société privée qui fournit des services de déchargements, de manutention à quai et de transport spécialisé à Port Victoria.

Le quai actuel de Port Victoria, d'une longueur de 270 mètres, sera prolongé de 330 mètres et pourra accueillir deux bateaux d'une longueur maximale de 250 mètres. Un espace sera également prévu pour l'installation de deux grues mobiles pour le chargement et le déchargement des navires, des parcs de stockage et des entrepôts.

M. Laporte a déclaré que pendant les travaux d'expansion, la congestion serait plus importante étant donné qu'une partie du port sera occupée pour stocker les matériaux de construction.

Le port de Victoria des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, est le seul port de la nation insulaire à gérer l'importation et l'exportation de marchandises pour le pays.

Avec la capacité actuelle, le port a des difficultés à accueillir tous les navires certains jours, en particulier pendant la saison des croisières allant d'octobre à mai.

Les autorités portuaires ont reçu beaucoup de critiques et de plaintes au mois de décembre quand les navires de croisière ont été privilégiés aux cargos, ce qui a entraîné des retards dans l'expédition des produits de Noël.

Cela a incité le conseil d'administration à rencontrer le président Danny Faure. À l'issue de la réunion, Paul Hodoul, président du conseil d'administration, a déclaré: «Nous avons informé le président de la situation actuelle du port.

Comme vous le savez, le port a beaucoup de succès avec les navires de croisière et cette popularité est devenue un défi pour nous car de nombreux navires de croisière viennent aux Seychelles et souhaitent rester plus longtemps, mais nous ne pouvons pas les leur permettre. "

Parlant des progrès réalisés jusqu'à présent dans le projet d'extension, M. Hodoul a déclaré que le premier appel d'offres de consultants avait été lancé. Il sera suivi de la phase de conception et enfin de la phase de construction.

«La Seychelles Ports Authority investira 29 millions d'euros pour développer le port et nous en sommes actuellement au stade du développement. Il faut creuser davantage pour pouvoir accueillir de plus gros bateaux. Nous avons déjà mentionné que la majorité des bateaux ou navires entrant dans nos ports sont des navires de la génération précédente, mais nous devons également accueillir des navires de la nouvelle génération, qui sont beaucoup plus grands », a déclaré M. Hodoul. Le projet devrait être achevé d'ici 2022.