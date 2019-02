Ile Maurice: Les sœurs Rawat contestent la vente des biens de leur père

Les liquidateurs de la BAI et de la Bramer Banking Corporation (BBC) ont réclamé la vente à la barre de cinq propriétés immobilières de Dawood Rawat, ex-président du groupe BAI. Nommément trois à Floréal et deux à Port-Louis. Mais devant la Master's Court ce jeudi 21 février, les sœurs Laina et Adeela Rawat ont contesté cette procédure.

Dans sa motion, Me Raju Sewraj, Senior Attorney, qui représente Dawood Rawat, a expliqué qu'il s'oppose à la saisie et a demandé que les procédures soient jugées nulles et non avenues.

Me Udhisteer Ragobur, avoué, qui représente l'ex-BAI et l'ex- BBC, a réclamé un renvoi pour porter sa pétition d'objection. L'affaire a été renvoyée au jeudi 28 mars 2019.