Sénégal: Macky Sall rencontre les acteurs du football professionnel - «Nous allons poursuivre les efforts d'accompagnement des fédérations»

Le candidat Macky Sall a promis aux acteurs du sport en général et à ceux au football en particulier, de poursuivre les efforts entrepris jusqu'ici dans l'accompagnement des fédérations sportives.

Le président sortant a fait l'engagement lors de la rencontre qu'il a eue hier, mercredi 20 février, avec les acteurs de la Ligue professionnelle, au Grand Théâtre de Dakar

«Nous allons poursuivre les efforts d'accompagnement des fédérations dans le sport de haut niveau. Nous avons également compris très tôt que l'on ne peut pas avoir de sportif de haut niveau, si nous n'avons pas des infrastructures pour l'émulation.

C'est la raison pour laquelle, ce vaste programme de réhabilitation, de construction de stades à tous les niveaux a été initié. Dakar Arena en dehors d'être un temple du handball et du basketball des sports collectifs, sera un outil pour la culture. Le stade olympique de 50 mille places est un temple qui sera dédié au football.

Après sa construction en 17 mois, après, on pourra organiser la Can chez nous», a déclaré le président Macky Sall. «Depuis 2012, nous avons beaucoup investi dans le sport y compris de haute compétition.

Depuis lors pour la prise en charge des compétitions internationales, nous sommes passés de 900 millions à 3 milliards de F Cfa pour mettre les sportifs de haut niveau dans de bonnes conditions de performance », poursuit -il.

Le Chef de l'Etat a ainsi pris l'engagement d'aider financièrement les fédérations sportives et d'alléger les clubs de football professionnel à travers l'augmentation des subventions.

«Il nous faut augmenter de façon sensible la subvention accordée aux fédérations sportives, à la Ligue professionnelle de façon à alléger les clubs. Nous verrons également les entreprises dans le cadre d'un accompagnement du sport national», promet-il.

«JE DEMANDE AUX ECOLES DE FOOTBALL DE NOUS FORMER DES BUTEURS»

Macky Sall n'a pas manqué d'interpeller les acteurs du football sur cette anomalie que traine le football sénégalais. «Malgré notre talent, nous ne sommes pas arrivés à gagner la Coupe d'Afrique.

Je demande aux écoles de football de nous former des buteurs. L'enjeu, c'est de gagner et non de bien jouer. Il faut fabriquer des buteurs», soutient-il. Sur ce, il a proposé des bourses qui seront allouées aux écoles de formations.

«Dans ce cadre j'ai une initiative à vous proposer. Je suis prêt à donner des bourses pour toutes les écoles de formation à hauteur de 40 mille Francs par joueurs dans les écoles de formations. Cela c'est le programme école formation », conclut-il

LES ACTEURS DU FOOTBALL POUR UN PARTENARIAT FORT AVEC L'ETAT

Les acteurs de la Ligue sénégalaise de football professionnel sont pour un partenariat fort avec l'Etat dans le but de valider l'approche économique du football professionnel dans les cinq prochaines années.

C'est l'une des sollicitations formulées hier, mercredi 20 février, à l'endroit du candidat Macky Sall lors de la rencontre organisée, au Grand Théâtre. « Le football professionnel, c'est 28 clubs, autant de petites et moyennes entreprises.

Ces 28 clubs ont créé 2000 emplois. Le développement du football professionnel local nécessite un partenariat fort avec l'Etat du Sénégal.

Nous sollicitions votre aide sous la forme de recommandations fortes aux différentes sociétés de la place que vous avez contribué à créer et à rendre prospère pour qu'elles puissent accompagner le football professionnel dans les cinq prochaines années.

Votre appui est également sollicité pour avoir un partenariat qui nous permettra de nous aider pour valider notre approche économique sous la forme d'une subvention pour la ligue professionnelle dont bénéficierait directement les clubs», a déclaré Saer Seck.

SAER SECK A MACKY SALL : «Nous vous soutenons sur votre pro- gramme mais aussi sur votre bilan»

Le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel n'a pas caché le soutien des acteurs du football professionnel à la réélection de Macky Sall.

«Nous préférons avoir un soutien clair, notre soutien actif et de contribuer à votre réélection pour le développement de notre football en réponse à votre volonté de nous rencontrer.

Nous vous soutenons. Ce soutien n'est pas seulement affectif. Nous vous soutenons sur votre programme mais aussi sur votre bilan.

Dans votre programme vous parlez de l'emploi et de l'entreprenariat. Le prototype de l'entreprise sociale et solidaire, c'est le club de football professionnel. Le football professionnel dont il convient de libérer l'initiative qui est toujours un des axes de votre programme.

De sorte que les 2000 emplois qui ont été créés sans l'apport de l'Etat puissent être multipliés par trois», a déclaré Saer Seck. Le président de la Lsfp note qu'il y a une convergence totale entre le football professionnel, les clubs professionnels et le programme du président Macky Sall.

«En parcourant le programme du candidat Macky Sall, on retrouve à suffisance une vision partagée par les acteurs du football professionnel. Voilà devant vous, le football professionnel sénégalais.

Ce football professionnel est né de la volonté de l'Etat du Sénégal et de la Fifa en 2009. Mais aussi de la volonté des dirigeants et de leur engagement mais également de l'ensemble des composantes des différents clubs», relève-t-il, précisant que le football professionnel, malgré de nombreuses difficultés, a franchi après dix ans d'existence, un palier. «Pour faire court, on retiendra ce que tout le monde a vu.

L'arène nationale et Dakar Arena qui sont des enceintes neuves de dernières générations portent le Sénégal au rang des nations qui comptent en matière d'infrastructures sportives.

Toutes ces réalisations permettront non seulement une éclosion des talents en masse mais positionneront le Sénégal au rang des pays capables d'organiser de grandes compétitions sportives dont la Coupe d'Afrique des nations.

Vous avez un accord total sur votre programme», se félicite le président Seck qui a succédé à la tribune les président Seydou Diouf du handball, Me Babacar Ndiaye du basketball, Docteur Alioune Sarr de la lutte et Me Augustin Senghor président de la FSF qui ont loué les actions du candidat dans le domaine du sport

DIFFEREND STARTIMES CONTRE EXCAF TELECOM : Macky Sall propose la table de négociation aux acteurs

Le candidat Macky Sall a soumis sa proposition dans le différend qui oppose StarTimes à Excaf Telecom. C'était suite à la sollicitation qui lui a été faite par le président de la ligue professionnelle lors de la rencontre qu'il a eue hier, mercredi 20 février, avec les acteurs de la Ligue professionnelle, au Grand Théâtre de Dakar.

«La principale ressource de tous les footballs professionnels, vient des droits télévisions. Aujourd'hui, avec la montée des télévisions, les événements sportifs sont rentrés de manières irréversibles dans la logique des droits de marketings télévisions et sponsors. La télévision assoit la médiatisation du spectacle produit par le football professionnel.

Nous avons réussi à vendre pour la première fois de l'histoire du football sénégalais, les droits de télévisions à la société StarTimes qui est une chaîne de télévision crédible présente dans de nombreux pays dans le monde», expose Saër Seck, rappelant que le contrat pourra apporter au football professionnel une manne de 6 milliards de FCFA dans les dix prochaines années.

«Toutefois son exécution connait beaucoup de difficultés suite au blocage d'activités commerciales de la société. Ce, du fait de l'interdiction de la vente des décodeurs dans le territoire sénégalais. Nous sollicitons votre appui pour que le contrat puisse être mis en œuvre», poursuit Saer Seck.

Sans afficher de position, le président sortant fait appel à la négociation en invitant les différentes parties à s'asseoir autour d'une table et discuter.

«Cela nécessite une étude. Dans le cadre de la TNT qu'une société sénégalaise, l'Excaf, avait gagné et qui a, en principe, le monopole des décodeurs.

Si les choses doivent évoluer, on peut vous mettre autour d'une table. Il y a toujours des solutions. Je demanderai au ministre et aux acteurs de trouver une solution dans l'intérêt du Sénégal», a indiqué le président Sall.

Le groupe Excaf Telecom, rappelle-t-on, avait déposé une plainte pour contester la validité du contrat de diffusion entre la Ligue sénégalaise de football professionnel et le groupe chinois de distribution de chaînes de télévision satellitaires.