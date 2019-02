Sénégal: La Ligue des imams appelle à la retenue pour un scrutin apaisé

Dakar — Le comité national de suivi du mémorandum de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal (CNSM-LIPS), par la voix de son secrétaire administratif, Ismaïlia Ndiaye, a appelé jeudi à Dakar les citoyens sénégalais à faire preuve de retenue pour une élection présidentielle apaisée.

"Soucieux du devenir de notre pays et conscient du rôle d'avant-garde que jouent les chefs religieux, les imams et prédicateurs pour la sauvegarde de la paix appellent la nation sénégalaise à faire preuve de quiétude et de retenue", a déclaré Ismaïlia Ndiaye.

Il lisait la déclaration préliminaire introductive à la conférence de presse de restitution des conclusions du processus d'engagement des candidats au mémorandum de la LIPS, composée des représentants de l'ensemble des familles religieuses du Sénégal et des associations islamiques.

Ismaïla Ndiaye a aussi appelé la presse nationale et internationale à "faire montre d'une grande responsabilité dans la couverture de l'évènement, dans le respect de l'éthique et de la déontologie qui régissent leur profession".

Aussi le comité national de suivi du mémorandum de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal a-t-il condamné "la violence sous toutes ses formes et compatit à la douleur des familles des victimes, en priant Allah , le miséricordieux, d'accueillir les morts dans son paradis et de guérir les blessés".

Il a par ailleurs lancé un appel aux autorités "pour le renforcement de la protection de tous les acteurs et des populations en général, avant, pendant et après le vote".

Selon Ismaïla Ndiaye, ledit comité interpelle "les pouvoirs publics à garantir le respect des lois et le bon déroulement des élections en toute transparence, toute équité et sans parti pris".

En direction des populations, le comité recommande "vivement que tout électeur aille retirer sa carte, afin d'accomplir son devoir citoyen" le 24 février prochain, conclut Ismaïlia Ndiaye.