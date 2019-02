Congo-Brazzaville: Assistance - Evaluation des besoins humanitaires à Yumbi

Une mission conduite dans la localité de la province de Mai-Ndombe recommande une réponse rapide et prolongée pour faire face aux besoins humanitaires auxquels sont confrontés les personnes déplacées.

La première phase de la réponse rapide prendra en compte le domaine sécurité alimentaire, à savoir les vivres, les articles ménagers essentiels et les abris d'urgence. Il est prévu aussi la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et l'éducation.

Quant à la seconde phase, elle concernera la réponse humanitaire prolongée et portera également sur la sécurité alimentaire ainsi que sur la reconstruction des arbris, la santé et nutrition, la protection, etc.

La mission à Yumbi avait pour objetcif d'orienter les activités de réponse humanitaire multisectorielle dans ce territoire, à travers une analyse rapide et compréhensive de la situation réelle et des besoins. Elle a visité plusieurs localités dont Moniende, Linsenge et Tandela, Yumbi, Nkombe, Molende, Mansele, Nkolo, Bongende, Mongama dans la zone de santé de Yumbi ; Bolobo dans la zone de santé de Bolobo et Lukolela dans la province de l'Equateur.

L'assistance à apporter devra cibler les deux communautés impliquées dans le conflit, en toute impartialité. « Bien que les niveaux de vulnérabilité soient plus élevés auprès des déplacés Nunu, l'assistance d'urgence ne devra pas être purement orientée par la vulnérabilité aiguë. Une assistance blanket ciblant les localités les plus affectés (vulnérabilité aiguë et modérée) est vivement recommandée», souligne le rapport de cette mission.

Rappelons que la crise de Yumbi a provoqué une fracture sociale entre deux communautés qui, autrefois, vivaient paisiblement, à savoir les Nunu et les Tende. Les estimations du mouvement de populations font état de douze mille cinq cents personnes déplacées internes et quinze mille réfugiés en République du Congo.