Congo-Brazzaville: Championnat national ligue 2 - La JSP s'impose face à l'As Ntsiemba

L'équipe de Poto-Poto a signé sa deuxième victoire en deux journées, prenant le dessus sur son adversaire du jour 1-0.

La confrontation entre la Jeunesse sportive de Poto-Poto (JSP) et AS Ntsiemba a bouclé la deuxième journée du championnat national ligue 2, zone A (Brazzaville-Pool), dans le groupe A. La victoire de la JSP s'est dessinée dans la douleur. Zéro but partout à la pause, c'est finalement au cours de la seconde période que la JSP a inscrit l'unique but de la rencontre suite à un pénalty transformé par Christian Ngouaya.

Le 19 février, lors du lancement de cette deuxième journée dans ce même groupe A, Red Star et l'Etoile de Talas ont fait jeu égal, 2-2. Le même score a été enregistré au terme du match qui a opposé Real Impact à l'Ajax de Ouenzé. Pendant ce temps, l'As Penarole a étrié l'Aigle Sport 3-1 et BNG a remporté par forfait (3-0) le match qui devait l'opposer à J.S.B, absente au stade.

Dans le groupe B, la journée débutera ce vendredi avec quatre matchs au programme. Yaba sport va affronter l'O.C.B, tandis que Saint Michel de Ouénzé sera face à l'ASK. AS Elbo jouera contre AS Vegas et RSB en découdra avec le FC Flamengo.