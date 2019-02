Congo-Brazzaville: Coupe du cacao - Un échantillon des maillots présenté au ministre des Sports

L'acte a été posé, le 21 février, par le président du comité d'organisation de la compétition, l'une des activités phares de la foire « Djoka pè Ouesso », Léonidas Carel Mottom Mamoni.

La coupe du cacao aura lieu à partir du 15 juillet, dans le cadre de la foire « Djoka pè Ouesso ». Elle rassemblera les sélections de plusieurs départements du Congo, à savoir Plateaux, Cuvette, Cuvette ouest, Sangha, Likouala et le Pool (département d'honneur). En effet, « Djoka pè Ouesso » est un projet multidimensionnel de quatre activités, et le sport y fait partie. C'est dans ce cadre que le président du comité d'organisation de cet événement a été reçu par le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé.

Pour Léonidas Carel Mottom Mamoni, la culture et le sport sont des domaines qui unissent le peuple, permettant de se côtoyer et de bien se connaître. D'où, à travers « Djoka pè Ouesso », prévu entre juin et septembre, les jeunes venus de partout vont sublimer l'amour et magnifier l'unité nationale. Les couleurs nationales (vert-jaune-rouge) seront célébrées à l'occasion de cet événement.

« Nous sommes venus faire le point du bilan à mi-parcours de ce projet avec le ministère des Sports qui est un partenaire institutionnel. Il était donc important pour nous, après avoir fait le Pool, la Bouenza, de venir faire le point avec le patron des Sports. A partir du 22 février, nous serons à Pointe-Noire et dans le Kouilou. La semaine prochaine, nous présenterons le projet à Paris, en France », a déclaré le président du comité d'organisation de ce projet multidimensionnel à sa sortie d'audience.

Notons que le ministre des Sports avait pris l'engagement d'accompagner ce projet, le 11 janvier dernier, lors de sa présentation officielle. Léonidas Carel Mottom Mamoni a saisi l'occasion pour lancer un appel à toutes les structures concernées, notamment le ministère des Sports (qui s'est déjà engagé totalement), le ministère de la Jeunesse et le ministère de la Culture de s'y impliquer. Car, au travers de la Semaine culturelle, a-t-il indiqué, la richesse culturelle du Congo sera magnifiée dans son ensemble.

« Djoka pè Ouesso, en langue Bakwelé, veut dire en français Allons à Ouesso. Il s'agit d'un appel, afin qu'ensemble nous puissions nous mettre sur la route vers la découverte de la Sangha, l'unité nationale, la concorde nationale. Je voudrais transmettre les félicitations et les encouragements du ministre des Sports à tous les départements que nous avons visités déjà et que nous visiterons », a déclaré le président du comité d'organisation de « Djoka pè Ouesso ».

Outre le sport, d'autres activités sont également prévues, entre autres, une kermesse ; la Semaine culturelle de la Sangha ; la foire scolaire. À propos, le président du comité d'organisation a assuré que les préparatifs se passent bien. De même, les jeunes seront bien reçus à Ouesso entre juin et septembre, a-t-il laissé entendre.