Congo-Brazzaville: Téléphonie - Plus de trente-six millions d'abonnés déjà enregistrés

Les statistiques officielles du troisième trimestre 2018 confirment un accroissement des abonnements chez les quatre principaux opérateurs mobiles de la République démocratique du Congo (RDC). La tendance haussière devrait se poursuivre pendant l'exercice en cours.

Dans une étude publiée en juin 2017, Target, l'un des principaux cabinets spécialisés, présentait déjà la RDC comme l'un des principaux marchés d'Afrique centrale. L'une des nombreuses caractéristiques de ce marché, poursuivait-il, était le dynamisme très poussé des différents opérateurs mobiles.

Les derniers chiffres de l'Observatoire de l'autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPTC) viennent conforter cette assertion. En effet, les quatre principaux acteurs (Vodacom, Airtel, Orange et Africel) ont enregistré 36,2 millions d'abonnements. Au troisième trimestre 2018, le revenu total généré par les quatre opérateurs s'est établi à 337,1 millions de dollars américains, contre 326,7 millions au deuxième trimestre et 305,8 millions au premier trimestre de la même année. Les revenus du trafic de la téléphonie mobile ont augmenté ainsi de 6,82 % entre le premier et le deuxième trimestres 2018.

Par domaines d'activités, il y a d'abord les appels téléphoniques. Cette activité génère traditionnellement le gros des revenus des opérateurs de la téléphonie mobile. En 2018, elle a représenté 67 % de leurs chiffres d'affaires. Par ailleurs, l'on a noté une hausse de 4,2 % des revenus des appels au niveau des quatre principaux opérateurs entre les deuxième et troisième trimestres. En somme, la « Voix » a rapporté quelque 227,2 millions de dollars américains au troisième trimestre, contre 218 millions au deuxième trimestre. En globalisant le résultat à l'ensemble de ces acteurs, l'on arrive à un volume de trafic de l'ordre de 4,28 milliards de minutes dans les deux sens, c'est-à-dire sortant et entrant, et un nombre total de SMS de 4,60 milliards. « Il s'observe un accroissement de 7,9 % pour le trafic voix et 17,5 % pour le nombre de SMS », précise l'Observatoire.

Pour le reste des activités, nous citerons la connexion internet, la deuxième source de revenus, et bien entendu le mobile money. Les revenus de l'internet mobile sont passés à 57,4 millions de dollars américains, contre cinquante-neuf millions au deuxième trimestre. Quant aux SMS, ils ont permis aux quatre opérateurs cellulaires d'engranger 23,7 millions de dollars américains, contre 21,8 millions au deuxième trimestre. Enfin, le mobile money a généré des revenus de l'ordre de dix-huit millions de dollars américains, contre seize millions au deuxième trimestre.

Les perspectives restent très optimistes. Le ministère du Budget table sur 16,4 millions d'abonnements en 2019 pour des revenus de l'ordre de quatre-vingt-quinze millions de dollars américains en faveur du Trésor public.