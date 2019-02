Maroc: Coupe africaine de la confédération - As Otoho affronte Hassania d'Agadir du Maroc ce dimanche

L'unique représentant congolais resté en lice sera reçu, le 24 février, par son troisième adversaire marocain, dans le cadre du groupe A.

Après le nul blanc contre le Raja de Casablanca, le 13 février, la formation d'As Otoho jouera son deuxième match consécutif en terre marocaine. Une rencontre très capitale pour les deux équipes qui sont à la recherche de leur première victoire dans la phase de poules. En effet, US Hassania est dernier du groupe A avec un seul point, devancé par AS Otoho et Raja de Casablanca qui ont chacune deux points derrière la Renaissance sportive de Berkane, première du groupe avec quatre points.

Surnommée la gazelle du Souss, Hassania Union Sport d'Agadir est actuellement troisième de la Botola pro, le championnat marocain. Depuis sa création en 1946, ce club a un palmarès national et continental modeste. Il est détenteur, en effet, de deux titres du championnat national et finaliste de la coupe du trône. L'adversaire d'Otoho a déjà disputé, à deux reprises, la League des champions africaines et est à sa deuxième participation à la Coupe africaine de la confédération.

Le match du dimanche se déroulera dans le mythique stade d'Agadir, d'une capacité d'environ quarante-cinq mille places. Les rouge et blanc d'Agadir chercheront à plier l'équipe congolaise afin de se relancer dans la course. AS Otoho est ainsi avertie et doit, à cet effet, se préparer en conséquence pour mettre fin aux rêves de cette équipe. De l'autre côté du complexe Prince Moulay-Abdellah stadium, le duel 100% marocain de ce groupe mettra aux prises le Raja Club Athletic de Casablanca et la Renaissance sportive de Berkane.

Dans les autres groupes, plusieurs matchs comptant pour la troisième journée sont également programmés ce week-end. Le Club Sportif Sfaxien ouvrira le bal des rencontres du groupe B avec Salitas FC. L'Etoile sportive du Sahel, de son côté, sera reçue en Tunisie par Rangers International FC. Dans le groupe C, Asante Kotoko accordera son hospitalité à Nkana FC. Le groupe D offrira aussi deux rencontres au public, dont celle qui opposera en première explication Gor Mahia FC à Nasr Athletic Hussein Dey puis Zamalek-Atlético Petroleos de Luanda.