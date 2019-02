Congo-Kinshasa: Deux jours de retraite du FCC à Kingakati - Joseph Kabila consolide sa Majorité﻿

Sénateur à vie, Joseph Kabila ne fait plus de choses à moitié. Pour éviter toute dispersion dans les rangs du FCC, il a convié ses partisans à une retraite de deux jours dans sa ferme de Kingakati.

Dans le FCC, une nouvelle charte lie, désormais, tous ses membres à son autorité morale, Joseph Kabila. Ce pacte consacre en même temps la mutation du FCC en une plateforme politique à part entière, dotée d'un statut juridique spécifique.

En verrouillant ses rangs, Joseph Kabila a compris le jeu et s'affirme désormais comme le seul maître à jouer dans la nouvelle Majorité parlementaire.

« À malin, malin et demi », rappelle le sage. Dans son nouveau costume de sénateur à vie, Joseph Kabila consolide son emprise au sein de sa famille politique, le Front commun pour le Congo (FCC).

Après avoir rencontré, dimanche dernier, le président Félix Tshisekedi, Joseph Kabila dévoile maintenant ses intentions.

Ses partisans du FCC ont été conviés à deux jours de retraite dans sa ferme de Kingakati. Un moment de réflexion qui devrait permettre au FCC de se lancer dans la bataille politique, en ordre serré.

En effet, Joseph Kabila, dont l'autorité au sein du FCC n'est jamais remise en cause, est en train de consolider ses rangs.

En 18 ans d'exercice du pouvoir, Kabila a fini par comprendre l'homme politique congolais, souvent versatile et prêt à renier ses engagements lorsque se présentent de nouvelles opportunités.

S'il y a quelques mois, le FCC n'était qu'une plateforme électorale conçue dans la dynamique des élections du 30 décembre 2018, - où son candidat a lamentablement échoué - aujourd'hui le FCC se fixe un challenge plus relevé. Il s'agit de s'affirmer comme la force politique incontournable en RDC par laquelle tout doit passer dans la marche de l'État.

Avec son assise à l'Assemblée nationale où il aligne plus de 300 députés nationaux et son hégémonie dans les assemblées provinciales, le FCC se reconstitue et corse sa carapace. Tout se fait à Kingakati, sous l'œil vigilant de Joseph Kabila qui veille au grain afin que rien ne lui échappe.

Née le 1er juillet 2018 à la suite de la signature en grande pompe de la charte constitutive du Front Commun pour le Congo, ce qui n'était jusqu'alors qu'une plateforme électorale s'était fixé comme objectif de permettre à ses membres de participer, sur la base d'un programme commun, à la conquête démocratique du pouvoir à tous les niveaux, tout en s'alliant à une candidature commune à la présidentielle devant être portée par Emmanuel Ramazani Shadary.

S'il a perdu la présidentielle, le FCC s'est néanmoins ressaisi aux législatives nationales et provinciales. Pour son autorité morale, le moment est venu de changer de cap.

L'acte d'engagement signé, mercredi à Kingakati, par les chefs des forces politiques et sociales signataires en juillet dernier de la charte constitutive du FCC, consacre sa mutation de « coalition électorale, en plateforme politique du gouvernement ».

Bien avant que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nomme un informateur pour identifier la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, le FCC se considère déjà comme « membres de la majorité parlementaire FCC, au sein de l'Assemblée nationale que des assemblés provinciales, respectivement, les députés nationaux et provinciaux élus sous la bannière des partis et regroupements politiques membres du Front ».

Dans l'acte d'engagement signé à Kingakati, les membres du FCC qui bat désormais pavillon « Majorité parlementaire », ont réaffirmé à l'unanimité leur « fidélité » et leur « loyauté » à Joseph Kabila, « président de la République honoraire et autorité morale du Front, prenant en même temps l'engagement de « demeurer unis et solidaires sous le leadership de l'autorité morale ».

Avec le dispositif mis en place à Kingakati, Joseph Kabila s'assure d'avoir de ce qui se revendique déjà comme la « Majorité parlementaire ». Devant leur autorité morale, les membres du Front se sont d'ailleurs abstenus de « toute initiative susceptible de nuire à l'unité d'action des membres du Front, singulièrement de ses élus à tous les niveaux », tout en permettant de « respecter, en toutes circonstances, les décisions des organes du Front ».

Kabila s'improvise informateur

Au moment où l'opinion est dans l'attente de la nomination d'un informateur en vue d'identifier la majorité à l'Assemblée nationale, le FCC et son autorité morale ont pris le raccourci, en se réclamant d'ores et déjà comme la « Majorité parlementaire ».

Ce qui met le président de la République devant un fait accompli, obligé par conséquent de se soumettre à l'alinéa 1 de l'article 78 de la Constitution qui dispose que : « Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci... ».

Pour autant que cette « majorité parlementaire » existe déjà - ce dont se réclame d'ailleurs le FCC - le président de la République pourrait se retrouver dans l'embarras d'activer l'alinéa 2 du même article qui rappelle que : « Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition ».

Le piège semble donc se refermer sur Félix Tshisekedi. En réalité, Joseph Kabila l'a entrainé dans un traquenard dont il ne pourra pas se libérer sans perdre des plumes. Tout se passe comme si Joseph Kabila s'était improvisé « informateur » sans avoir été notifié au préalable par le président de la République.

Dans ces conditions, il ne reste plus à Félix Tshisekedi qu'à nommer le Premier ministre, en engageant des consultations directes avec l'autorité morale du FCC, en l'occurrence Joseph Kabila. Est pris qui croyait prendre, semble-t-on dire.

Grâce à sa machine politique, le FCC, Joseph Kabila est en train de prendre sa revanche - de la plus belle manière d'ailleurs. Le FCC a certes perdu la présidence de la République, mais il récupère du terrain, tout en cernant le chef de l'État.

En réalité, dans la nouvelle architecture institutionnelle de la RDC, Joseph Kabila est le maître du jeu. Il est allé jusqu'à imposer sa « majorité parlementaire », sans laisser une marge de manœuvre à Félix Tshisekedi.

À tout prendre, Kabila est le grand gagnant des élections du 30 décembre 2018. La présidence lui a certes échappé, mais avec son FCC, il est assuré d'avoir le contrôle de tout l'appareil de l'État.

(L'acte d'engagement du FCC, « Majorité parlementaire », en page 10).