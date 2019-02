Algérie: Blida - Saisie de plus de 11 quintaux de kif traité

Blida — Un réseau international de trafic et de contrebande de drogue a été démantelé à Blida par les éléments du groupement de la Gendarmerie nationale de cette wilaya qui ont saisi, lors de cette opération, une quantité de plus de 11 quintaux de kif traité, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps constitué.

Ce réseau de trafiquants de drogue est composé de 12 individus âgés entre 25 et 61 ans, tous des repris de justice, spécialisée dans le transport de drogue à travers certaines wilayas et vers d'autres pays à partir des limites territoriales ouest de la wilaya, en passant par des wilaya du Center du pays pour atteindre les frontières Est et Sud-est du pays, a-t-on précisé de même source.

La mise hors d'état de nuire de ce réseau est intervenue suite à l'exploitation, par la Gendarmerie nationale, de renseignements faisant état de la présence d'un réseau spécialisé dans le trafic de drogue activant au centre-ville de Blida. Une enquête a été ouverte et a permis, au bout de trois mois, d'identifier et d'interpeller tous les membres de ce groupe, a-t-on ajouté.

En plus de la quantité de drogue saisie, la Gendarmerie a également récupéré, dans le cadre de cette même opération, 17 véhicules touristiques et utilitaires utilisés pour le transport du produit stupéfiant, d'une somme de 10,580 millions de DA dinars, revenus de ce trafic, de 65 téléphones portables et de cartes SIM , de documents administratifs falsifiés (permis de conduire, carte nationale d'identité ) et autre matériel (GPS, micro-portable ), a-t-on indiqué de même source.

Il y a environ une semaine, les mêmes services de la Gendarmerie nationale avaient démantelé un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent, et saisi une quantité de 32 kilos de kif traité.