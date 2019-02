Mali: La BDM-SA poursuit son extension pour se rapprocher de sa clientèle à Bamako

Le groupe Banque de développement du Mali (BDM-SA) a procédé, ce mardi 19 février à l'ouverture officielle de son agence de Magnambougou. Cette première inauguration de l'année 2019 est le début d'une nouvelle série qui se poursuivra avec celle de Kabala.

Située près du marché, sur la route passant devant la radio Guintan de Bamako, cette agence a été inaugurée par le président du Conseil d'administration de la BDM-SA, l'ancien Premier ministre Ahmed Mohamed Ag Hamani, avec à ses côtés le Directeur Général du Groupe bancaire, Bréhima Amadou Haïdara, ainsi que le Directeur général adjoint, Quadi Lahlou, la maire Mme Coulibaly Wassa Coulibaly.

En effet, les clients de la BDM-SA de la commune VI, précisément Magnambougou, Sokorodji, Sogoniko, Banankabougou peuvent désormais procéder à des opérations bancaires classiques et des nouveaux services digitaux à travers une agence de proximité.

L'inauguration de cette nouvelle agence de Magnambougou s'inscrit dans le cadre de la politique d'extension et de rapprochement de la banque à sa clientèle conformément au Plan stratégique 2018-2020 du Groupe.

Sur la base dudit plan, la BDM-Sa entend procéder à une densification de son réseau aux niveaux national et sous-régional à travers l'ouverture de nouvelles agences, de nouveaux bureaux et de nouveaux guichets automatiques multifonctions dans les locaux modernes et adaptés aux besoins des clients.

Selon le Directeur général de cette banque, au terme de ce programme, le nombre de points de vente ouverts sera de 127 sur l'ensemble du territoire national. 6 agences ouvertes en fin 2018

Le Directeur général a rappelé que la mise en œuvre de cette politique de densification du réseau a démarré avec l'ouverture de six agences en 2018 dont cinq à Bamako (Sébénicoro, Sotuba, Kalaban-Coura, Centre commercial et l'agence PME-PMI à l'ACI 2000) et une à Bougouni. Après celle de Magnambougou, le processus se poursuivra avec l'inauguration demain jeudi de l'agence de Kabala, qui sera suivie de celles de Dio, Banamba et Ségou, Rayonnement communal

Bréhima Amadou Haïdara d'ajouter que cette politique d'extension s'inscrit aussi en droite ligne des préoccupations des plus hautes autorités du pays et de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) pour une meilleure bancarisation de nos populations propre à leur assurer une densification des produits et services bancaires de qualité.

Avant de terminer, le Directeur général de la BDM-SA a confié la nouvelle agence aux autorités locales avec l'espoir qu'elle contribuera au rayonnement économique, social et culturel de la commune VI.

Après ce fut la coupure du ruban symbolique par le président du Conseil d'administration, suivie de la visite des locaux avec les autres invités et la cheffe d'agence, Mme Kansaye Fatim Daffé.