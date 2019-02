Algérie: L'ASBU honore le Président Bouteflika

- L'Union des radios et télévisions arabes (ASBU) a décerné, jeudi à Alger, le Bouclier de l'ASBU au président de la République, Abdelaziz Bouteflika en reconnaissance de "son soutien honorable au Monde Arabe et son souci de renforcer les relations arabes, outre son parrainage des organisations spécialisées, notamment dans le secteur audiovisuel".

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane a reçu, au nom du président de la République, cette distinction de la part du Directeur général de l'ASBU Abderrehim Suleiman, en marge de la réunion périodique annuelle commune entre les coordonnateurs radio et télévision, les ingénieurs en télécommunication et les techniciens des stations terrestres des télévisions et radios arabes.

A Cette occasion, Abderrehim Suleiman a salué les efforts du président de la République et son "soutien généreux et honorable et le parrainage de l'ASBU et du Centre d'échange d'informations et de programmes, ainsi que les acquis importants réalisés par l'Algérie sous sa sage conduite et ses efforts dans le renforcement de la solidarité entre pays arabes".

Il s'est félicité, dans ce sens, de l'initiative de l'Algérie qui s'est chargée de "la réalisation du siège devant abriter le Centre arabe et africain d'échange d'informations et de programmes et la mobilisation des fonds nécessaires pour ce faire".

Le DG de l'ASBU a qualifié, à ce titre, le bilan d'action de l'ASBU en matière d'échange d'informations de "positif et honorable", soulignant qu'"il est procédé actuellement à l'échange de 13.000 matière d'informations chaque année et 10 heures d'échanges radiophoniques journaliers, outre la réception annuelle de plus de 30.000 informations en provenance d'Europe, d'Asie et d'autres pays méditerranéens".

Estimant que le Centre Arabe et Africain d'échange d'informations et de programmes permettra l'échange d'expériences et d'expertises entre les pays arabes et africains, le DG de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR), Grégoire N'Djaka a rendu hommage au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour son parrainage de ce projet qui contribuera à "la diffusion d'informations sur l'Afrique et l'élimination des stéréotypes qui présentent ce continent comme étant une région de guerre, de famine et de misère".