Algérie: Messahel souligne la nécessité d'une "approche globale" pour assurer la paix et la stabilité régionales

La Haye — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a animé jeudi, une conférence à l'Institut néerlandais des relations internationales, Clingendael Institute, à La Haye, une conférence sur "l'approche algérienne en matière de déradicalisation et de lutte contre le terrorisme et son impact sur la sécurité régionale", dans le cadre de sa visite de travail au Pays-Bas.

Dans son intervention devant un panel d'experts, M. Messahel a mis en exergue "l'importance d'une approche holistique pour assurer et préserver la paix et la stabilité dans la région". Dans ce cadre, il a indiqué qu'"une telle approche doit focaliser non seulement sur les aspects sécuritaires mais aussi sur les aspects de Gouvernance, du développement socio-économique, ainsi que la lutte contre toutes les formes de marginalisation ou de stigmatisation".

C'est dans cet esprit qu'il a fait un exposé sur les efforts de l'Algérie dans ce sens, en rappelant "les cinq piliers sur lesquels reposent la politique algérienne en la matière, à savoir, le respect et la promotion des droits de l'Homme, l'attachement aux vertus du dialogue pour la résolution des divergences et le règlement des crises et conflits, le recours aux politiques de concorde civile et de réconciliation nationale conduites par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la conviction que la démocratie constitue l'antidote au discours extrémiste et sectaire ainsi que la mise en œuvre d'une politique de dé-radicalisation axée sur la promotion du référent religieux national, la protection des composantes de l'identité nationale -Islam, arabité et amazighité- de toute exploitation, la lutte contre le discours extrémiste et sectaire, et la lutte permanente et structurelle contre les facteurs de marginalisation, d'exclusion ou de stigmatisation politiques, économiques, culturelles, sociales ou encore contre l'injustice et les inégalités sociales".

S'appuyant sur le nombre "très insignifiant des Combattants terroristes d'origine algérienne dans les rangs des groupes terroristes", M. Messahel a indiqué que "malgré ce succès de l'approche algérienne, il y a lieu de rester vigilant en raison du fait que la bête immonde du terrorisme a la capacité de se régénérer rapidement".