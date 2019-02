Algérie: Des réductions de 55% sur tous les vols d'Air Algérie vers l'étranger du 21 février au 26 octobre

Oran — La Compagnie aérienne "Air Algérie" vient de lancer une promotion spéciale portant sur des réductions de 55% sur tous ses vols vers l'étranger à partir de l'Algérie, a-t-on appris jeudi auprès de cette entreprise.

Des réductions de 55% sont appliquées dès aujourd'hui et jusqu'au 26 octobre prochain sur les prix de tous les vols d'Air Algérie en partance des aéroports du pays vers l'international, a indiqué à l'APS le porte-parole et responsable de la communication de la Compagnie, Amine Andaloussi, en marge de l'ouverture, jeudi, de la 10ème édition du Salon "SIAHA 2019".

"C'est un tarif promotionnel que nous offrons à nos clients sur une période assez longue au niveau de toutes nos agences sur le territoire national et ce, dans un souci de se rapprocher davantage de ces derniers et leur garantir les meilleurs services", a-t-il souligné.

La Compagnie "Air Algérie" a réalisé un chiffre record de 6,5 millions de voyageurs transportés en 2018. "Nous venons de gagner plus de parts du marché", a déclaré M. Andaloussi, relevant que des études sont en phase de finalisation pour créer de nouvelles destinations, en l'occurrence Libreville (Gabon) et Douala (Cameroun), alors que la ligne Alger-Charleroi (Bruxelles) a été ouverte en décembre dernier.

Le Salon "SIAHA 2019" a vu l'ouverture des pavillons du Salon international du tourisme, des voyages et des transports et du Salon international des équipements et services pour hôtels et restauration.

Plus de 280 participants d'Algérie (en force), Tunisie, Maroc, Turquie, Allemagne, Espagne, France, entre autres, prennent part à cette 10ème édition du salon "SIAHA" qui se déroulera jusqu'au 24 février prochain.

Dans le pavillon du Salon international du Tourisme, des voyages et des transports, des stands de Compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires, d'agences de voyages et du tourisme, d'hôtels, de complexes touristiques, de banques et de compagnies d'assurances ont mis en avant les multiples offres et services proposés.

En outre, des stands ont été aménagés pour la Sûreté et la Gendarmerie nationales qui mènent durant les quatre jours du salon des campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, principalement en prévision de la période estivale.

Des motocycles, des bicyclettes, des quads, ainsi que différents moyens de régulation de la circulation ont été exposés devant des visiteurs venus nombreux voir les moyens mis en place par ces deux corps constitués pour la protection de la vie des personnes.

Dans un autre contexte et selon les statistiques de la police des frontières affichées dans le stand de la DGSN, pas moins de 17 millions de personnes ont passé les frontières terrestres, aériennes et maritimes de l'Algérie dont 4 millions d'étrangers (90% dans un cadre touristique).

Dans le stand de la Gendarmerie nationale, des explications sur les missions de la brigade de protection de l'environnement et de la cellule des sites historiques ont été fournies aux visiteurs.

Le pavillon Salon international des équipements et services pour hôtels et restauration a mis en avant, pour sa part, les équipements, services et matériels pour hôtels et restauration, mais aussi tout ce qui a trait au design intérieur, à l'hygiène, à la sécurité, aux loisirs et aux technologies. Selon les organisateurs, plus de 10.000 visiteurs sont attendus à cette 10ème édition de SIAHA qui sera clôturée dimanche prochain.