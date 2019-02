Algérie: Les pays arabes appelés à redoubler d'efforts pour mener à bien "la mission de communication"

Alger — Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane a appelé, jeudi à Alger, les pays arabes à "redoubler les efforts communs en vue de mener à bien la mission de communication et le message médiatique, aux niveaux central et local".

Prononçant une allocution à l'occasion de la réunion annuelle périodique conjointe entre les coordinateurs de la radio et de la télévision, les ingénieurs en communication et les opérateurs des stations terrestres des instances relevant de l'Union des Radios et Télévisions arabes (ASBU), M. Kaouane a indiqué que "les défis induits par notre environnement extérieur nous mettent tous devant notre responsabilité historique, celle de redoubler les efforts communs pour mener à bien la mission de communication et le message médiatique, par tous les supports, aux niveaux central et local, dans tous les pays arabes".

"Compte tenu des qualifications scientifiques et techniques des fonctionnaires et cadres du secteur, nous sommes capables de produire une information fiable et de diffuser une information qui tienne compte des environnements intérieur et extérieur et ce qu'ils impliquent comme défis et changements aux impacts inévitables sur le raisonnement et le comportement de la personne destinataire de l'information, particulièrement les jeunes", a-t-il ajouté.

Après avoir salué les efforts du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes visant l'amélioration du rendement des services de l'audiovisuel dans la région, M. Kaouane a estimé que "les réalisations obtenues grâce à la compétence des membres des instances de l'ASBU, nous encouragent davantage à envisager l'avenir du secteur, avec détermination et efficacité, pour permettre l'accès du citoyen arabe à son droit à une information crédible et fiable".

Il a relevé, à ce propos, que "l'exploitation optimale des nouvelles technologies permettra de trouver une nouvelle formule pour passer à la libre circulation de l'information (Free Flow) pour une diffusion en temps réel".

Le ministre de la Communication avait procédé, plus tôt dans la journée, à la pose de la première pierre de l'édifice devant abriter le centre d'échange de nouvelles et de programmes télévisuels et radiophoniques de l'Arab States Broadcasting Union (ASBU) et de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR) à Bouchaoui (Ouest d'Alger), où il a réitéré "la contribution de l'Algérie au renforcement de la coopération avec les pays arabes et l'intensification de leurs échanges à travers les mécanismes existants".

Rappelant, par la même occasion, la détermination de l'Algérie à honorer ses engagements pour la réalisation de ce projet, M. Kaouane a affirmé que son département veillera, en application des instructions des Hautes autorités publiques, à sa réalisation, dans les délais fixés et selon les normes internationales en vigueur.

Une fois ce centre réalisé, Alger comptera parmi les trois villes mondiales abritant ce type de centres, avec Genève (Europe) et Kuala-Lumpur (Asie).