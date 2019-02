Algérie: Messahel s'entretient avec la ministre néerlandaise du Commerce Extérieur et de la Coopération au développement

La Haye — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu jeudi à La Haye, avec la ministre néerlandaise du Commerce Extérieur et de la Coopération au développement, Sigrid Kaag, dans le cadre de sa visite de travail au Pays-Bas.

Les deux ministres "ont passé en revue l'état de la coopération économique, des échanges commerciaux et d'investissement entre les deux pays. Ils ont relevé avec satisfaction le développement progressif que connaissent les échanges économiques entre les deux pays".

Dans le même sillage, M. Messahel "a appelé à la dynamisation des rencontres entre les communautés d'affaires des deux pays en vue de mettre à profit le potentiel de coopération qu'offrent les économies algérienne et néerlandaise". Les deux ministres ont également "évoqué les possibilités et les opportunités de coopération dans le domaine des énergies renouvelables et de la protection de l'environnement".

Examinant la coopération internationale dans le domaine du développement, M. Messahel et Mme Kaag ont, par ailleurs, évoqué la "nécessité de prendre en charge, par le biais de la coopération internationale, les problématiques de développement, qui restent parmi les principales sources de préoccupations ayant trait à la paix et à la stabilité à travers le monde, à la radicalisation et à l'immigration clandestine".