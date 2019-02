Algérie: Journée d'étude/Volley-ball - "Les tendances techniques et technologiques ont changé"

Alger — Les tendances techniques et technologiques du volley-ball ont changé à travers les nouvelles méthodes d'entraînement visant à suivre l'évolution dans l'accompagnement et le suivi du développement individuel du joueur, ont souligné jeudi à Alger des participants à la journée d'étude sur le volley algérien, intitulée "Sport de haut niveau".

Organisée par l'Ecole supérieure en sciences et technologie des sports (ES/STS) en collaboration avec le Collectif d'enseignants en volley-ball et le Laboratoire de la technologie de l'entraînement, cette journée d'étude a été marquée par la présentation de plusieurs communications animées par des professeurs, chercheurs et ex-techniciens du volley-ball.

Dans son analyse et évaluation de la performance lors des Championnats du monde de volley-ball messieurs 2018, Zerdoumi Mohamed-Tahar, ex-Directeur technique national (DTN) à la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), a présenté une étude sur l'évaluation des éléments techniques et tactiques des équipes participant à ce rendez-vous.

"La performance sportive est le fruit d'un ensemble de facteurs dont la présence est nécessaire pour atteindre le niveau optimal, notamment lorsqu'il s'agit d'un enjeu de haute importance comme les Championnats du monde.

Les grands rendez-vous internationaux permettent de recueillir une grande quantité d'informations. Cela permet d'identifier et de suivre les tendances internationales actuelles du volley-ball masculin", a expliqué Zerdoumi dans son intervention.

Cette analyse sur les performances des athlètes lors des Mondiaux-2018 à Turin (Italie) et Sofia (Bulgarie) se concentre sur les performances des six meilleures équipes du tournoi (Pologne, Brésil, USA, Serbie, Italie et Russie) sur les techniques de jeu, la tactique, le service, la défense et le bloc.

"Toutefois, il est souligné que chaque technique de volley-ball a sa propre gravité spécifique et cela doit être pris en considération pour la planification d'une formation adéquate.

Il y a une évolution dans l'accompagnement technique et le suivi du développement individuel du joueur. En 15 ans, la manière d'aborder l'entraînement s'est totalement transformée, l'empirisme a laissé place à la visualisation.

Les entraîneurs proposent aux athlètes des séances vidéo afin de voir en amont ou pendant les entraînements des images de leurs séquences de jeu, de leurs défauts techniques, ou de modèles techniques afin de s'en inspirer", a-t-il relevé.

De son côté, Abdelkader Benmansour, Docteur en biologie, a expliqué dans sa communication sur les compléments alimentaires, que les produits présentés par le marketing et le commerce en général "ne sont pas plus bénéfiques" que d'autres présents dans nos assiettes.

"Nous savons tous que l'être humain a besoin de substances nutritives pour vivre et assurer la croissance et l'entretien de son corps. Il doit satisfaire son organisme par des glucides et matières grasses à la fois en qualité et quantité recommandées", a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Mohamed Haceni, directeur du Laboratoire de la technologie de l'entraînement, a mis en exergue les tendances actuelles du volley-ball de plage, à travers une comparaison entre le sexe masculin et féminin en haute performance, suivie d'une analyse structurelle sur l'entraînement pratique.

"Actuellement, cette discipline enregistre une augmentation dense de la performance ainsi qu'une évolution constante des équipes de beach-volley. En général, les athlètes investissent beaucoup de temps à l'entraînement afin de participer au monde professionnel.

A travers les nouvelles données scientifiques, on peut déterminer les nouvelles tendances et l'adaptation aux différentes modifications des règles de jeu", a conclu Mohamed Haceni. Les intervenants durant ce rendez-vous ont également abordé la nature des problèmes rencontrés par le volley-ball national pour tenter de pallier toutes les insuffisances qui sont relevées sur le terrain.