Madagascar: Football / Ligue 1 - Cosfa # AS Adema, titre en jeu

Les militaires et les Verts se disputeront le titre de champion d'Analamanga, ce dimanche à Mahamasina. Une finale opposant les deux meilleurs clubs de la saison régulière.

Qui succèdera à Elgeco Plus ? Ce sera soit Cosfa, soit AS Adema. On connaîtra la réponse dimanche après-midi. La présence du Cosfa en finale de la Ligue 1 est tout sauf une surprise.

En six matches de saison régulière, les militaires ont réalisé un carton plein, décrochant alors six succès pour un total de dix-huit points sur dix-huit possibles. À cela, ils ont rajouté deux autres victoires en quart et en demi-finale.

Dimanche, ils se retrouveront face à la deuxième meilleure équipe de la saison régulière, en l'occurrence l'AS Adema. Les Verts ont terminé les six journées avec un bilan de quatre victoires et deux nuls, avant de s'imposer également en quart et en demie finale.

Avant l'ultime rencontre de ce dimanche, à 14h30 au stade de Mahamasina, les deux clubs sont donc invaincus. Après avoir terminé en tête de leurs groupes respectifs, Cosfa et AS Adema méritent amplement leurs places en finale.

Si les militaires ont réalisé un exercice mémorable, c'est en bonne partie grâce au rendement de leurs attaquants. Safidy occupe actuellement le fauteuil de leader au classement des meilleurs buteurs. Il a inscrit six buts en huit matches.

Sa dernière réalisation remonte au quart de finale d'il y a deux semaines. Sans aucun doute, il donnera son maximum pour retrouver le chemin des filets, durant la finale de ce dimanche.

Atout offensif

Derrière, Cosfa peut également s'appuyer sur un autre buteur, en la personne de Gorbaco. Il a marqué le but de la qualification, en demi-finale. Baco constitue un autre atout offensif considérable pour les militaires.

En face, l'AS Adema a grandement rajeuni son effectif cette année. Une politique qui a porté ses fruits, vu les résultats du club d'Ivato, sachant qu'il est en finale et qu'il est qualifié pour la Champions League.

On retrouve toujours les éléments d'expérience, comme Jonah et consorts. Ils accompagnent les jeunes pour leurs premiers pas au sein de l'élite. Des jeunes qui auront déjà l'occasion de remporter un premier sacre, ce dimanche.

Comme cité précédemment, l'AS Adema est qualifiée pour la Champions League, au même titre que Cosfa. En effet, la Ligue 1 aura deux représentants cette année en championnat de Madagascar, au lieu d'un seul. Ça vient du fait qu'un des porte-fanions de la Grande île en compétition africaine était issu d'Analamanga, précédemment, à savoir Elgeco Plus en Coupe de la CAF.