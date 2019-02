Maroc: Les parlementaires appellent à une refonte globale du système de protection sociale

Les participants au forum organisé par la Chambre des conseillers et le CESE recommandent d'élargir l'éventail des bénéficiaires

Les participants au 4ème Forum parlementaire sur la justice sociale ont appelé, mercredi soir à Rabat, à l'instauration d'un système intégré et harmonieux de protection sociale destiné notamment aux catégories vulnérables, dans le respect des principes de justice, d'efficacité et de transparence.

Dans leurs recommandations à l'issue des travaux du forum organisé par la Chambre des conseillers, sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, les intervenants ont aussi plaidé pour une refonte globale du système de protection sociale et l'évaluation de son efficacité et de son impact sur les catégories les plus démunies et vulnérables, en vue d'élargir l'éventail des bénéficiaires et d'améliorer sa performance.

Ils ont également souligné la nécessité d'élaborer une stratégie nationale qui devrait être le fruit d'un dialogue social national, avec comme objectif premier de généraliser la protection sociale en se basant sur un équilibre dynamique entre les besoins en la matière et les ressources disponibles.

L'accent a été également mis sur l'impératif de lutter autant que possible contre la fragilité du système actuel de protection des salariés du secteur privé par l'extension de la couverture sociale par le biais d'un mécanisme spécial à cet effet.

Les participants ont, en outre, appelé à placer le régime de la protection sociale au cœur du modèle de développement afin d'établir un équilibre social et développer une nouvelle vision au sujet de la gouvernance de ce système, impliquant tous les acteurs locaux et le secteur privé, les composantes de la société civile et des organisations professionnelles.

Dans leurs recommandations, les panélistes ont aussi plaidé pour un système plus équitable à travers des mécanismes de ciblage plus efficaces et dynamiques, permettant d'identifier les personnes nécessiteuses parallèlement à la mise en œuvre des dispositions juridiques relatives à l'appui social des personnes vulnérables et en situation de handicap.

Dans le même contexte, un appel a été lancé pour une réforme globale des législations et procédures relatives au contrôle, au suivi et à la prise en charge, mais aussi à l'indemnisation pour accident de travail ou maladie professionnelle, partant du fait qu'ils font partie des risques sociaux, dans le cadre d'un système de protection national unifié et à caractère obligatoire.

Ils ont de même jugé opportun d'accorder un rôle important aux collectivités territoriales en matière de couverture médicale de base, d'œuvrer à la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les collectivités dans ce domaine dans la perspective d'établir un système national de couverture médicale de base, tout en insufflant une nouvelle dynamique dans le domaine de la mutualité et en matière d'offre de soins et en veillant à la création d'un observatoire national de la protection sociale.

Initié en partenariat avec le CESE sous le thème «La protection sociale au Maroc: gouvernance et enjeux de la durabilité et de la généralisation», le 4ème Forum parlementaire sur la justice sociale ambitionne d'élaborer des contenus concrets en matière de protection sociale, avec la participation d'acteurs institutionnels, politiques, économiques, sociaux et civils, ainsi que des experts et universitaires.

Les thématiques de ce forum organisé par la Chambre des conseillers se répartissent sur quatre axes principaux : «La protection sociale, visions croisées», «La gouvernance des systèmes de protection sociale», «Le ciblage dans les programmes d'appui social» et «La durabilité et lefinancement des programmes d'appui et du système de protection sociale».