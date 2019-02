Karl Lagerfeld, l'une des références des sapeurs, s'est éteint le 19 février au matin, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, à l'âge de 85 ans.

A l'heure de l'internet, l'écho du décès de Karl Lagerfeld, icône inégalée des grands couturiers de ce monde, directeur artistique de Chanel depuis plus de trois décennies, a dû parvenir jusqu'au Royaume de la Sape dans les deux Congo. Les deux rives du fleuve Congo où, à vingt-quatre ans près, les sapeurs se souviennent encore de leur précurseur, Stervos Niarcos, disparu le 10 février 1995 à l'hôpital de la Salpêtrièref à Paris.

Pour les sapeurs ayant en commun avec le défunt l'affinité avec la mode, il a été l'un des couturiers les plus célèbres de ces soixante dernières années et sa créativité visionnaire s'étend au-delà de la mode pour inclure la photographie, l'illustration, le style et l'édition.

En plus d'être le directeur créatif de sa marque éponyme, Karl Lagerfeld a été également celui des maisons de couture Chanel et Fendi depuis près de quarante ans. Des « griffes » rêvées par la panoplie du parfait sapeur, soucieux de l'importance accordée à l'art du tissu et du vêtement harmonieux au dandysme.