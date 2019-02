Congo-Brazzaville: Lire ou relire - "Cerveau noir" de Pierre Ngouala

Publié à L'Harmattan Congo-Brazzaville, le recueil de poèmes de cinquante-six pages est un cri de révolte devant le contraste de la condition humaine qui se dégrade malgré la beauté de la vie.

À la couverture du livre, l'on perçoit déjà la sensibilité du cœur du poète. Un cœur qui saigne, affecté par un tableau misérable de la société moderne, fruit d'une certaine mauvaise volonté. De bout en bout du recueil, l'homme est au centre, sur chaque ligne que macule l'encre noire de la plume du pédagogue poète, Pierre Ngouala.

Un chant de deuil inaugure l'œuvre. Le poète y invoque la bonté de sa défunte mère qui a moulé, au fil du temps, son être intérieur. Cette absence semble l'aiguillon qui féconde sa verve. Le laissant toucher le vaste panorama existentiel qui s'offre à sa mémoire blessée. Mémoire qu'il cherche tant à purifier par l'exercice cathartique de l'écriture, en vue de l'interpellation de soi et de ses contemporains.

Avec un ton lyrico-pathétique traduit dans un langage limpide et châtié, Pierre Ngouala décrit la vie sur fond de drame, tout en particularisant son style par la numérotation des strophes de ses poèmes. Sur ce dernier fait, le pédagogue qui n'ignore pas la finalité didactique de l'œuvre littéraire, prévoit la clarté dans la structuration des textes pour faciliter la compréhension et l'étude.

Il considère son engagement pour la vie comme un sacerdoce, dans un monde où il choisit de servir et non d'exploiter, malgré les pesanteurs. Un lyrisme évident apparaît dans l'ensemble du texte, à travers l'utilisation récurrente du pronom personnel « je ». Marque d'une pensée libre qui s'évade de la prison de la routine et des préjugés, glanant, certes, nostalgiquement dans ses racines, l'ambiance naturelle de son bled natal, « Kindounga » (p.23-25).

Esprit lucide, dont la plume démasque les désillusions de la diaspora en exaltant les beautés du biotope africain malgré l'angoisse créée par un climat despotique. "Cerveau noir" est un livre qui invite au bon sens et à une sorte de renaissance, à en croire ces vers : « Le soleil matinal ne distille plus son hypocrite/ Le chant de l'espoir triomphe de l'insolite/ La lune de joie éclaire les cœurs brisés/ Lorsque la brise d'amour souffle sans baiser. » (p.51)

À propos de l'auteur, Pierre Ngouala est né le 22 septembre 1956 à Kayes, en République du Congo. Enseignant de profession, il est directeur général de l'enseignement de base. Parmi ses autres publications, on compte deux romans, "Le destin silencieux" et "Les larmes, le cœur et le rire".