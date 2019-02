Maroc: Le marché immobilier affiche une hausse des transactions au quatrième trimestre de 2018

L'indice des prix des actifs immobiliers a reculé de 0,4%, en glissement annuel

L'indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a connu une légère progression au quatrième trimestre 2018 et un recul en glissement annuel, tandis que le nombre de transactions s'est amélioré d'un trimestre à l'autre et par rapport au quatrième trimestre de l'année 2017.

En effet, selon les données publiées par Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), « en glissement trimestriel, l'IPAI a enregistré une progression de 0,3%, recouvrant une stagnation des prix du résidentiel et des hausses de 0,8% pour les prix du foncier et de 1,4% pour ceux des biens à usage professionnel ».

Dans une note sur l'indice des prix des actifs immobiliers au titre du quatrième trimestre de l'année 2018, rendue publique récemment, les deux institutions ont également noté que le volume des transactions «s'est accru de 11,2%, avec des accroissements des ventes de 9,1% pour les biens résidentiels, de 15,7% pour les terrains et de 20,5% pour les actifs à usage professionnel».

Des données recueillies par BAM et l'ANCFCC, il ressort qu'«en glissement annuel, les prix ont reculé de 0,4%, reflétant des baisses de 2,4% pour le foncier et de 1,2% pour les biens à usage professionnel », a-t-on indiqué soulignant, en revanche, que les prix du résidentiel ont enregistré une progression de 0,8%.

L'analyse de l'évolution des transactions a, quant à elle, fait apparaître un accroissement de leur nombre de 12,4%, avec des hausses de 16% pour les biens résidentiels et de 18,3% pour les actifs à usage professionnel. Cependant, la même source indique avoir observé un recul des ventes des terrains de l'ordre 0,7%.

Quant aux prix des actifs immobiliers, ils se sont stabilisés au cours de l'année dernière pour l'ensemble des catégories d'actifs, après une progression de 5,3% observée un an plus tôt.

A propos toujours de ce volet, la tendance globale du marché immobilier indique une augmentation des transactions de 4,5%, contre une baisse de 6,8% en 2017, qui «a concerné toutes les catégories de biens avec des taux de 2,9% pour les actifs résidentiels, de 8,4% pour les terrains et de 9,1% pour les biens à usage professionnel».

L'évolution en glissement trimestriel du marché immobilier par ville fait apparaître, au niveau de Rabat, que les prix ont augmenté de 0,7% pour le résidentiel et de 2,9% pour les terrains.

La note relève, en revanche, une baisse de 17,4% pour les biens à usage professionnel, tandis que les transactions ont connu une hausse pour l'ensemble des catégories d'actifs avec un taux global de 9,4%.

«Pour l'ensemble de l'année, les prix ont progressé de 3,7%, après une baisse de 1,3% en 2017 et les transactions ont progressé de 22,7% retrouvant ainsi leur niveau de 2016 », selon la note.

En ce qui concerne la ville de Casablanca, le document élaboré conjointement par BAM et l'ANCFCC fait état d'une stagnation des prix d'un trimestre à l'autre, recouvrant des baisses de 0,4% pour le résidentiel et de 3,2% pour les terrains, ainsi qu'une hausse de 6,2% pour les actifs à usage professionnel.

Quant aux ventes, elles ont connu une hausse de 7,4%. Ce qui, a expliqué la note, reflète essentiellement les hausses de celles des biens résidentiels et à usage professionnel.

«Sur l'ensemble de l'année, l'indice des prix s'est apprécié de 1,3%, avec des augmentations de 1,5% pour le résidentiel et de 1,4% pour les terrains, les prix des biens à usage professionnel ayant baissé, pour leur part, de 0,9%», apprend-on. Et de souligner, qu'en parallèle, les transactions ont baissé de 3,8%, ce qui s'explique par la baisse des ventes d'appartements de 7,7%.

La même source a noté une augmentation des prix de 0,8% d'un trimestre à l'autre à Marrakech, avec une appréciation de 1,1% pour les actifs résidentiels et des baisses de 0,5% et de 2% respectivement pour les terrains et les biens à usage professionnel.

S'il est apparu que les transactions ont progressé de 18,6%, les chiffres montrent que les prix ont fléchi de 5,5% pour l'ensemble de l'année, tandis que les ventes ont reculé de 16% durant la même période.

Enfin, à Tanger, le rapport a établi que l'indice des prix a enregistré un accroissement de 0,9% par rapport au T3-2018, avec des hausses de 0,8% pour le résidentiel, de 0,9% pour les terrains et de 3,4% pour les biens à usage professionnel.

Grâce essentiellement à la progression des transactions portant sur les appartements, les ventes ont, quant à elles, augmenté de 8,5%.

«Pour l'ensemble de l'année, les prix ont été en hausse de 1,8% globalement, avec des taux de 1,7% pour le résidentiel, de 2,3% pour les terrains et de 5,9% pour les biens à usage professionnel. (En parallèle), le nombre de transactions a augmenté de 19,8%, après trois années consécutives de repli», a conclu le document.