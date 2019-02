Algérie: Skikda - Plusieurs documents d'archives collectés par le Musée régional du Moudjahid

Skikda — Le Musée régional de Skikda "Colonel Ali-Kafi" a pu collecter auprès de Moudjahidine et d'enseignants universitaires, plusieurs documents d'archives liés à la Guerre de libération nationale, a affirmé jeudi son directeur, Fateh Hamouche.

Ce responsable a indiqué, à l'APS, que cette opération de collecte d'archives a été lancée en 2016 dans le cadre d'une campagne nationale initiée par le ministère des Moudjahidine visant à collecter les documents d'archives liés aux résistances populaires, le mouvement nationaliste et la Guerre de libération nationale.

"Le Musée régional 'Colonel Ali-Kafi' a spécialement mis en place un conseil scientifique et technique composé d'enseignants-chercheurs à l'université de Skikda, Constantine, Annaba et Guelma, dans le but de mener cette opération de manière académique en plus de la mise à contribution des clubs scientifiques du musée à l'instar du Club de mouvement nationaliste et le Club de la littérature et de la poésie révolutionnaire ayant tous les deux grandement participé à la collecte d'un bon nombre d'archives importants", a-t-il ajouté

M.Hamouche a ainsi révélé que plusieurs archives locales et documents de l'administration française ont pu être récupérés auprès de l'université de la Sorbonne (France) grâce aux travaux de recherche menés par les enseignants universitaires dévolus à cette tâche.

Il a dans ce contexte souligné que les documents recueillis en France ont notamment permis de mettre en évidence plusieurs points relatifs à la bataille de Douar Setiha, tels que sa date exacte et le nombre de morts du côté de l'Armée de libération nationale (ALN).

"On sait maintenant que 82 combattants de ALN sont tombés en martyrs durant cette bataille qui s'est déroulée le 15, 16 et 17 mars 1958, et non fin mars comme certains l'affirmaient à tort jusqu'ici", a-t-il dit.

Le Musée régional du Moudjahid de Skikda a également pu mettre la main sur les archives de la police judiciaire de Philippeville (Skikda) datant de juillet à décembre 1959 qui renseignent sur l'organisation militaire et politique du FLN ( Front de libération national) et des cellules des Fidayines dans cette ville.

"Les documents recueillis sont venus corroborer les témoignages apportés par les moudjahidine, ce qui ne laisse aucun doute quant à leur authenticité", a soutenu M. Hamouche.

Par ailleurs, le Musée régional du Moudjahid 'Colonel Ali kafi' va éditer prochainement plusieurs livres sur l'organisation de la Révolution algérienne dans les wilayas historiques I et II ainsi que dans la wilaya de Jijel en plus du premier numéro de son magazine "L'écho du musée régional", selon la même source, qui a fait savoir que toutes ces publications seront mises à la disposition des universités algériennes.

Il est à noter que depuis 2016 le Musée régional du Moudjahid Ali kafi "Colonel Ali" a collecter plus de 188 documents d'archives locales et près de 320 autres des archives françaises comportant plusieurs numéros de journaux , des rapports de l'armée et de la police française , des attestations de détention mais également des rapports sur la résistance de Si Zaghdoud.