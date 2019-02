Cote d'Ivoire: Enseignement technique - Kandia présente les acquis et les perspectives

Une conférence bien méthodique. Kandia Camara, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, était hier l'invitée des rendez-vous du gouvernement.

Une tribune initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale (Cicg), qui permet aux ministres d'expliquer les actions sociales en faveur des populations. La rencontre a eu pour cadre l'auditorium de la Primature.

La patronne du système éducatif a structuré son intervention autour de trois grandes parties : les acquis de 2011 à 2018 ; les défis et les perspectives.

Parlant d'acquis, Kandia Camara est revenue sur les actions entreprises pour "relever" l'école ivoirienne. Ce, tant au plan infrastructurel, financier qu'humain.

A cet effet, elle a indiqué que l'action gouvernementale en matière d'éducation, s'articule autour de quatre axes prioritaires qui sont : l'accès, la qualité, le pilotage du système et l'environnement scolaire.

Ainsi, sur la période 2011-2018, le gouvernement a accru l'offre éducative à travers la construction de 30.621 salles de classe au préscolaire et au primaire ; 242 établissements secondaires ; 1 lycée de jeunes filles à Séguéla ; 2 CAFOP (Bondoukou et San-Pedro) et 7 établissements d'enseignement technique et professionnel.

Ce qui fait qu'à ce jour, le parc scolaire totalise 2.834 écoles préscolaires dont 2.096 publiques; 16.957 écoles primaires dont 14.756 publiques ; 1.778 établissements secondaires dont 492 publics ; 16 CAFOP ; 237 établissements d'enseignement technique dont 3 publics ; 307 établissements de formation professionnelle dont 73 publics.

En ce qui concerne les investissements financiers, la commissaire du gouvernement a fait l'état suivant : 53 milliards environ consacrés à l'acquisition et à la distribution de 725.623 tables-bancs; 94 milliards mobilisés pour l'achat et la distribution de manuels et kits scolaires ; 7 milliards consacrés annuellement aux bourses scolaires dont 4,5 milliards pour les bourses hors Côte d'Ivoire.

Ce n'est pas tout. Dans le cadre de l'alimentation scolaire, un total de 5.688 cantines réparties sur le territoire national distribue des plats chauds à plus d'un million de rationnaires chaque jour. Plus de 12 milliards ont été consacrés à l'achat de matériels scientifiques, informatiques, sportifs et artistiques.

Pour ce qui est des ressources humaines, Kandia Camara a fait savoir que le gouvernement a recruté 54 318 personnels enseignants et d'encadrement dont 43.137 pour le préscolaire et le primaire ; 8.641 pour le secondaire.

Ces investissements massifs, a-telle signifié, ont eu un impact positif sur la qualité de l'école. « Le redoublement a baissé de 21,6% à 10,6% dans le primaire, soit une réduction sensible de 11%. Au secondaire, le taux de redoublement a chuté de 44,6% en 2011 à 12,82% en 2018, soit une baisse de 31,78% », s'est félicité la conférencière.

Au titre du pilotage, elle a fait cas de quelques innovations. A savoir l'immatriculation de tous les élèves du primaire et du secondaire (public et privé) par l'attribution d'un identifiant unique à chacun, pendant tout le cursus scolaire, l'inscription en ligne et l'établissement d'une carte scolaire sécurisée.

Un système en net amélioration L'environnement scolaire, a-t-elle indiqué, c'est le retour du port de l'uniforme et du salut aux couleurs ; l'interdiction des activités politiques et syndicales en milieu scolaire pour les élèves; la lutte contre les sources de nuisance aux abords des établissements (débits de boissons, fumoirs, baraques, etc.) ; le renforcement du dialogue social.

Mais, surtout le paiement des effets financiers du CAP des instituteurs 1988-1992 à hauteur de 6 milliards ; des 50% restants des effets financiers de la bonification indiciaire et du reclassement des personnels du secteur éducation-formation de 2007 pour un montant de 91 milliards, le reliquat de 5000 francs de l'indemnité des instituteurs (4 milliards) ; les indemnités des directeurs d'école, des maîtres d'application et des études surveillées, le carburant des conseillers pédagogiques de secteur, de 2009 à 2011 pour 1,120 milliard ; le déblocage des salaires des fonctionnaires après 28 ans (1983-2014) pour 78 milliards.

Et le payement en cours du stock des arriérés à concurrence de 249,6 milliards, effets induits de la trêve sociale.

« Ainsi, pour le seul secteur éducation-formation, toutes ces mesures vont coûter la somme de 363,6 milliards », a-t-elle dévoilé, concluant pour dire que la mise en œuvre de ces réformes a contribué, à n'en point douter, à une amélioration significative des indicateurs clés du système éducatif.

En témoigne l'indice de parité fille/garçon qui a progressé de 0.86 en 2011 à 0.99 en 2018 tandis que celui du secondaire s'est amélioré, passant de 0.74 à 0.86.

Le défi, a-t-elle conclu, c'est l'atteinte d'un taux de scolarisation avoisinant les cent pour cent. Toute chose qui passe par la construction d'écoles et de salles de classe prévue dans le programme social du gouvernement annoncé par le chef d'Etat.