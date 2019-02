Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur et recherche scientifique - Une concertation nationale prévue pour le 27 février prochain

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Abdallah Mabri Toikeusse, veut entreprendre une réforme profonde du système de l'enseignement supérieur. Pour ce faire, il a décidé d'organiser, du 27 février au 1er mars prochain, une concertation nationale qui mobilisera tous les acteurs de cet ordre d'enseignement.

C'est ce qui ressort d'un communiqué émanant de ce département ministériel rendu public hier. Cette cérémonie se déroulera à l'université Félix Houphouët-Boigny et à l'Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan.

Cette concertation vise, entre autres, à faire le diagnostic du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique à travers l'identification des bases d'une politique nouvelle et ambitieuse.

Ce, pour une meilleure employabilité des diplômés et pour des résultats de la recherche au service du développement économique et social.

Cette activité enregistrera la participation de personnalités du monde académique ivoirien, africain et européen.

Des décideurs politiques, des spécialistes des questions touchant l'éducation, le droit, les stratégies de développement, des enseignants chercheurs et chercheurs, des étudiants seront également présents, afin d'explorer les différentes possibilités de développement de stratégies collectives, de collaborations et de partenariats pour transformer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Plus de 250 invités sont attendus à l'ouverture de cette rencontre scientifique. Et plus de 200 participants prendront part aux travaux.