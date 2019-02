Sénégal: Violence électorale à Pikine Nord - La guerre des affiches fait une dizaine de blessés

Une bataille rangée entre partisans de la coalition Idy 2019 et des jeunes tailleurs appartenant à la coalition BBY a occasionné plusieurs blessés au niveau du marché Zinc dans la commune de Pikine Nord.

Ce sont des jeunes du même quartier qui se sont battus à cause des affiches collées sur le mur d'un atelier-tailleur. La police est intervenue pour séparer les deux camps .Chacun de son coté s'est chargé d'évacuer ses propres blessés.

A en croire Ndèye Sokhna Cissé, responsable de Gueum sa Bopp et membre de la coalition IDY 2019, c'est suite au badigeonnage des affiches de leur leader que la bataille a éclaté.

«Notre candidat doit effectuer un déplacement à Pikine. Nous étions en train de coller le restant des affiches d'Idrissa Seck pour préparer son arrivée .

Mais à notre grande surprise, un vieux est sorti de l'atelier et a commencé à déchirer les affiches», renseigne cette dernière. Et de poursuivre : « Ce dernier a déchiré nos affiches. On est dans une démocratie et en période électorale, chacun a le droit d'afficher son leader ».

Et de continuer : « Ce sont des gens de la mouvance présidentielle qui initient cette violence. Nous le déplorons». Avant de relever que l'équipe d'Idy 2019 a juste continué son processus d'affichage dans le quartier.

« Les enfants du tailleur ont pris les pelles des maçons qui s'adonnaient à leur travail et ont blessé 6 de nos membres, l'un a un trauma, un autre le bras cassé et à d'autres, on a fait des points de suture au niveau de Dominique... Nous allons porter plainte » a lancé le membre d'Idy 2019.

Pour sa part, le propriétaire de l'atelier et père des apprentis a soutenu que cette campagne d'affichage sur son mur est une provocation.

« Nous sommes vraiment désolés de ce comportement. Regardez tout autour du marché, vous ne verrez pas que ces gens-là affichent sur les murs des autres places; l'affichage se fait sur les murs d'écoles ou ailleurs mais pas devant la porte de mon atelier», se défend El hadji Cheikh Ngounda.

Avant de poursuivre : « ces gens voulaient me provoquer. Ils sont venus dans mon atelier et ont tabassé mes enfants.

L'un a le crane fracturé et l'autre épaule déboitée. Je vais porter plainte contre ces gens-là ». La police de Pikine est intervenue pour s'interposer devant les deux parties. Des policiers sont restés en faction devant l'atelier du tailleur pour veiller au grain.