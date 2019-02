Cote d'Ivoire: Finances publiques - La DGBF veut relever le défi du budget programme

Jeter les bases de la réforme budgétaire. C'est à cet exercice que la Direction générale du budget et des finances se soumet depuis hier, ce jusqu'au 22 février 2019, à Yamoussoukro, avec l'organisation du séminaire bilan 2018 et perspectives 2019 de sa structure.

Et cela, autour du thème : « La Direction générale du budget et des finances face au défi du basculement en mode budget programme ». Il ressort de la prise de parole du Directeur général du budget et des finances (Dgbf), Seydou Traoré, que cette rencontre se veut un exercice d'auto-évaluation visant à faire le point des activités exécutées durant l'année écoulée.

Elle constitue aussi le cadre privilégié pour définir les grandes orientations pour la nouvelle année, dans un souci permanent de la recherche de la performance dans la conduite des activités. Objectif : participer pleinement à la réalisation du Plan d'actions stratégiques du Secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat.

Au chapitre du thème, Traoré a relevé qu'il s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de s'engager résolument dans la mise en œuvre effective du budget programme, conformément aux directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Ces assisses, selon le Dgbf, devront permettre de faire le point de la mise en œuvre du Plan d'actions stratégiques (Pas) et du programme d'activités 2018 de la Dgbf, identifier les difficultés rencontrées au cours de la gestion 2018 et proposer des mesures correctrices ; décliner toute la stratégie de basculement en mode budget programme en faisant l'état des lieux et en présentant le chronogramme détaillé des principales actions à mener ; définir les orientations stratégiques de l'exercice 2019 et finaliser le Pas et le programme d'activités 2019 de la Dgbf.

Au chapitre du basculement en mode budget programme, le patron de la Dgbfa rappelé que le budget de l'Etat pour l'année 2019 a été préparé sous la forme budget programme, pour l'ensemble des institutions et ministères, conformément au calendrier de basculement progressif au budget programme.

Quant au budget de l'Etat pour 2020, il sera préparé et exécuté en mode budget programme à travers le Système d'information budgétaire (Sib) dont le développement du module « Elaboration des actes budgétaires » est achevé, quand le module « Exécution du budget de l'Etat » est en phase de tests fonctionnels depuis le 14 janvier 2019.

Ainsi, pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, l'accent sera mis, au cours de ce séminaire, sur les thématiques : le passage en mode budget programme ; les fonctionnalités des modules « élaboration » et « exécution » du Système d'information budgétaire ; les innovations dans la préparation du budget de l'Etat et la gestion du patrimoine de l'Etat en mode budget programme.

Aussi le Dgbf a-til exhorté ses agents à « davantage de cohésion, d'abnégation et d'esprit d'équipe pour permettre à la Direction générale du budget et des finances d'être plus performante ».

Au nom du Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, AdamaSall, Directeur de cabinet, a souligné que la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays membres de l'Uemoa, se prépare au basculement progressif au budget programme, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme budgétaire entamée depuis la transposition des directives de l'Uemoa relatives au cadre harmonisé des finances publiques.

Tout en reconnaissant que la Dgbf est « un maillon essentiel dans le système économique et financier de notre pays ».

Sall a indiqué que pour 2019, les efforts déjà entrepris devront être mieux poursuivis pour mieux faire face aux défis actuels, afin de contribuer à la création significative de la richesse nationale et au bien-être de la population.

Convaincu que les résolutions qui sanctionneront les travaux de ce séminaire contribueront à n'en point douter, au renforcement de la gouvernance en Côte d'Ivoire et à la consolidation de la croissance économique.