Cote d'Ivoire: Hadj 2019 - Le quota du pays passe à 9000 pèlerins

Le quota des pèlerins ivoiriens passe de 6800 à 9000. Soit 6000 pour le contingent étatique et 3000 pour les organisations privées. Le coût du pèlerinage n'a pas changé. Il a été maintenu à 2 millions de FCFA.

L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, lors du lancement officiel du hadj édition 2019 à Ccrae-Umoa au Plateau. Ce, en présence des ministres Koné Adama (Economie et Finances), Amadou Koné (Transports), du chargé d'affaire de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, des gestionnaires du hadj, d'Air Côte d'Ivoire et de nombreux imams.

Le ministre Sidiki Diakité a exprimé la gratitude de la communauté musulmane au président de la République, Alassane Ouattara, pour les différentes actions menées pour le bon déroulement du hadj. C'est grâce à son leadership, a-t-il relevé, que le Royaume d'Arabie Saoudite a augmenté le quota des pèlerins ivoiriens.

« Je vous demande d'accompagner le chef de l'Etat dans vos prières », a-t-il lancé. Aussi a-til rendu un hommage mérité au président du Conseil Supérieur des Imams ( Cosim) , le Cheick Boikary Fofana, et à tous les imams de Côte d'Ivoire pour les prières en faveur de la paix.

Le ministre a invité les gestionnaires du hadj à tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire maintienne sa position de meilleure organisatrice du pèlerinage en Afrique. « Nous rivalisons avec l'Indonésie qui est le meilleur pays organisateur du hadj dans le Moyen Orient » a fait remarquer Sidiki Diakité.

Dans le souci d'améliorer l'environnement de prise en charge des pèlerins, la Direction générale des Cultes, pour cette édition, a fait d'importantes innovations. Il s'agit de l'informatisation de l'ensemble du processus organisationnel du hadj avec en prime la mise en place de la téléinscription.

« C'est une plateforme informatique qui permettra aux différents acteurs d'être interconnectés et de suivre en temps réel toutes les opérations de consultation, d'inscription, de demande de visa et de formation des candidats au hadj 2019 », a expliqué le directeur général des Cultes, Bamba Messamba.

Pour ce qui est du mode d'inscription par décrémentation, a-t-il poursuivi, il s'agit d'introduire dans une base de données et le décompte se fait à chaque inscription sur toute l'étendue du territoire national.

« A zéro, le système n'a plus la capacité d'autoriser une seule inscription. Il en sera de même pour les opérateurs privés dont la formation et le suivi des encadreurs seront désormais assurés par le commissariat du Hadj et sous la supervision de la Direction générale des Cultes » a souligné Bamba Messamba.

Avant d'annoncer que sept (07) organisateurs privés ont été agréés cette année. A ceux-là s'ajoutent les 16 autres déjà dans le "pipe".

Soit un total de 23 organisations privées du hadj. Toutefois, le Dg des Cultes a annoncé que trois opérateurs privés ont été suspendus pour une période d'une année pour non - respect de certaines dispositions importantes du cahier de charges.

Pour ce qui est des visites médicales (consultations pré-pèlerinage) , elles débutent le lundi 25 Février prochain. Quant aux inscriptions, elles démarrent le 27 février 2019 dans les différentes trésoreries du pays, pour s'achever le 3 mai prochain.

Le président du Cosim, le Cheick Boikary Fofana, a exprimé sa gratitude au chef de l'Etat, Alassane Ouattara, pour les nombreux efforts consentis pour l'organisation du pèlerinage. Il a invité les encadreurs au hadj à privilégier l'intérêt des pèlerins.