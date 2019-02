Sénégal: Boycott du scrutin présidentiel - Me Wade, droit dans ses bottes !

Me Abdoulaye Wade persiste et signe dans sa décision de boycott de la présidentielle de dimanche. A moins de quarante-huit heures de la tenue du scrutin, il a tenu à réaffirmer fermement son refus de participer à ce qu'il qualifie de «mascarade».

Quoiqu'il ait lâché du lest dans sa stratégie de sabotage de l'élection, en n'appelant plus à brûler les urnes et les bureaux de vote, Me Wade a dit renoncer à son droit de vote et invite ses militants à en faire autant.

A défaut, le «Pape du Sopi» dit comprendre les Libéraux qui iraient voter pour destituer Macky Sall. Dans ce schéma, tous les candidats de l'opposition sont toutefois validés sauf...

Madické Niang, son ancien lieutenant et patron de Chancellerie. Mais, Babacar Gaye et la Fédération départementale du Pds de Kaffrine se démarquent et soutiennent la Coalition Idy2019

«L'élection du 24 février 2019 est assurément une mascarade électorale. Elle est planifiée de longue date par Macky Sall qui, pour obtenir sa réélection, a modifié la Constitution, la loi électorale, condamné, emprisonné et exilé des leaders politiques qui pouvaient valablement lui faire face et le battre dans une élection digne de ce nom.

Le parrainage que Macky Sall a introduit dans le processus électoral apparait maintenant aux yeux de tous comme une opération machiavélique pour choisir les candidats qu'il pourrait accepter dans une élection qu'il a déjà gagnée ».

C'est là la conviction réaffirmée de Me Abdoulaye Wade qui, dans une déclaration en date d'hier, vendredi 21 février, maintient sa posture de boycott du scrutin présidentiel.

A la différence près que cette fois, l'ancien président de la République et secrétaire général national du Pds n'appelle plus au sabotage de l'élection présidentielle, en brûlant les centres, bureaux et urnes.

Une concession faite, selon Me Wade, « à la suite de la demande pressante de chefs religieux et de chefs d'Etats voisins ».

Réaffirmant néanmoins sa détermination à « opposer une résistance, somme toute ferme mais pacifique, à ce qui apparait comme une élection truquée dès le départ », Me Wade maintient sa posture de boycott de la présidentielle.

Aussi, a-t-il dit sans ambages dans sa déclaration, que « Dans ces conditions, il va de soi que je ne voterai pas le 24 février 2019 et je demande aux militantes et militants de notre parti, aux sympathisants, de ne pas participer à ce simulacre d'élection ».

Et le secrétaire général national du Pds de faire savoir dans la foulée que son parti « n'a pas changé d'option et il ne saurait accorder quelque crédit à un scrutin organisé dans ces conditions » comme il « ne se rendra pas complice d'un viol du suffrage des citoyens dont le « président » qui en sera issu n'aura assurément aucune légitimité et ne pourra jamais être reconnu ».

Malgré cet appel ferme lancé à ses militants de boycotter la présidentielle du 24 février « qui ne peut que mener le Sénégal vers le chaos », Me Wade a affirmé qu'il peut « comprendre tous ceux qui parmi nous pensent qu'ils pourront défaire Macky Sall en soutenant un des candidats de l'opposition (Idrissa Seck, Ousmane Sonko ou Issa Sall), même si ce n'est pas la position du parti ».

Cette fenêtre laissée entre-ouverte par le « Pape du Sopi » à ses militants n'envisage aucunement un quelconque vote en faveur de son ancien ministre des Affaires étrangères, Me Madické Niang, qui s'est présenté à la présidentielle sans l'accord du Pds.

A défaut d'un boycott intégral du scrutin, tous les candidats de l'opposition qui se présentent contre Macky Sall sont ainsi validés sauf ... Madické Niang.