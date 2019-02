Tunisie: «Quand l'Est rencontre l'Ouest»

A la lumière des évolutions économiques et des enjeux de croissance du continent, cette édition adresse la problématique de l'intégration régionale ou «Quand l'Est rencontre l'Ouest » en présence d'acteurs politiques et économiques de premier plan à l'échelle des grandes régions africaines.

Aujourd'hui, considéré comme la plate-forme de référence de dialogue et d'affaires en faveur de la Coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud, le Forum prévoit de recevoir plus de 1.500 chefs d'entreprise et décideurs de plus de 20 pays africains et pays partenaires afin d'identifier les leviers concrets de développement, générer des partenariats et des flux de trade à l'aide des espaces B to B et du marché de l'investissement.

Programme exclusif aux décideurs

Le Forum offre ainsi aux décideurs et investisseurs sur le continent la possibilité de participer

à/au :

- Un programme exclusif de workshops thématiques de haut niveau ;

- Des rencontres B to B et B to G ;

- Marché de l'investissement qui met à l'honneur, chaque année, plusieurs pays africains.

Impulsé par l'actionnaire de référence du groupe Attijariwafa bank, le fonds d'investissement panafricain Al mada, le Forum a réuni, depuis sa création, plus de 7 500 opérateurs de 36 pays, avec plus de 17 000 réunions B to B.

Pour participer à la 6e édition du Forum international Afrique Développement, les opérateurs sont invités à s'inscrire dès aujourd'hui via le lien suivant :

https://www.clubafriquedeveloppement.com/fr/intro

Les préinscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er mars 2019 dans la limite des places disponibles.