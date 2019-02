Tunisie: Le manque de fertilisants inquiète encore les agriculteurs

Cela est d'autant plus cruel, que la levée a été particulièrement bonne mais le manque d'intrants a eu raison du tallage des plants, entraînant du coup une réduction des tiges et donc de la production en perspective.

Les agriculteurs ont beaucoup crié au scandale, ne sachant à quel saint se vouer, tout comme les unions régionales de l'Utap de Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana, les syndicats régionaux des agriculteurs, mais la situation demeure toujours critique et requiert un surcroît d'effort de la part de tout le monde, les autorités compétentes en premier lieu, et ce, en vue de minimiser les pertes et leurs influences sur le bon déroulement de la campagne, d'autant plus que la pluviométrie a été bonne et fort bien répartie durant tout son déroulement depuis le mois de septembre avec souvent des trombes d'eau qui ont balayé le pays et détruit de grandes superficies de céréales et de colza, en particulier dans les deux gouvernorats de Béja et de Jendouba où les agriculteurs sinistrés ont appelé à la mise à exécution du Fonds de lutte contre les calamités naturelles en vue d'indemniser ceux qui ont vu leurs terres envahies par les pluies et les inondations provoquées par le débordement des eaux de la vallée de la Mejerda lors des mois de janvier et de février, en particulier dans les délégations de Jendouba, Bousalem et Sidi Smaïl à Béja.

Le président du syndicat des agriculteurs du Kef, Abderraouf Chelbi, évoque une grande inquiétude chez les agriculteurs et un manque de bonne gouvernance vu que les autorités compétentes n'ont pas fait assez pour approvisionner la région en intrants exigeant des garanties pour l'avenir quant à la disponibilité des semences, des intrants et des fongicides avant même le démarrage de la campagne et pour sécuriser le bon déroulement de toutes les étapes de la campagne en partant de l'apport préalable en DAP (diommonium phosphoré), jusqu'à la dernière étape de fertilisation par ammonitrate en passant pas le traitement contre les maladies fongiques, naturellement quand l'année est très pluvieuse. Le syndicat appelle à la création d'un centre de stockage au Kef et non à Goubellat, estimant que «la présence d'un seul dépôt dans cette région (Goubellat) relève de la mauvaise gestion, selon ses propos. «Il nous faut un centre proche des agriculteurs et des foyers de la production, car cela permettrait de réduire les coûts de transport».

Avec seulement 35 mille quintaux sur des besoins de 150 mille, la situation de l'approvisionnement de la région en ammonitrate demeure donc insuffisant, il va falloir agir vite si l'on veut sauver la campagne agricole dans le pays et favoriser une récolte exceptionnelle cette année.