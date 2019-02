Tunisie: Lorsque l'écologie inspire de jeunes professionnels de l'image

Ce festival est une occasion de découvrir les travaux de plusieurs jeunes photographes et vidéastes, participants au projet Vision Solidaire, qui ont sillonné la Tunisie du nord au sud pour mettre en valeur des initiatives de développement durable. Un thème, qui s'avère d'après les photos des jeunes, fertile en idées créatives respectueuses de l'environnement. Cet exercice de style démontre, d'autre part, une maîtrise des techniques de la prise d'image (Cadrage, perspective, lumière... ), qui laisse espérer la naissance de talents sûrs dans ce domaine.

Des découvertes en sillonnant la Tunisie

Les jeunes photographes en herbe Safa Ben Brahim et Montassar Romdhani ont choisi de suivre Kamal al-Zghidi, agent de propreté à la municipalité de Monastir, qui a eu l'idée d'improviser depuis cinq ans un atelier où art et recyclage vont de pair. Dans un souci de maintenir la propreté de sa ville, il anime des ateliers destinés aux enfants pour leur apprendre à transformer les déchets en objets d'art.

Mohamed Amine Charbti et Ghassen Omrani sont tombés au gré de leurs recherches sur « El Waha », une association pour le développement de l'agriculture conçue et lancée par Lamaa Arfa à Tataouine. Elle vise la mise en valeur du« sbar », plante rustique poussant dans les vallées du sud de la Tunisie. Cette initiative réunit et encadre les jeunes femmes de la région pour perpétuer une tradition ancrée dans la région.

Amel Ben Ibrahim a choisi de mettre en images les activités de "Make Plastic ». Il s'agit d'un atelier de recyclage et de valorisation du plastique lancé en 2015 par l'association Open FlabTunisia. L'objectif de ce projet est de réduire la chaîne de recyclage de plastique en mettant à disposition ou à proximité des chiffonniers «barbacha» des machines leur permettant de valoriser le plastique qu'ils collectent.

Khaoula Barnat et Ghassen Omrani s'intéressent et couvrent par l'image le « Lemon Tour », une start-up fondée en 2018 par Celia, Nicolas et Markus amoureux de la découverte à vélo. Cette initiative réunit les personnes soucieuses du respect de l'environnement et les passionnés de cyclisme en organisant des sorties à vélo dont le but est de découvrir le patrimoine tunisien d'une manière écologique.

D'autres projets mettant en valeur les produits bios de Tunisie, les trésors des poubelles, le tourisme écologique et le potentiel infini de la nature sont pris en images par les jeunes inscrits dans le programme Vision Solidaire.

Le festival Change.doc est à sa première édition. Nous attendons impatiemment les éditions à venir et les talents émergents qui les accompagnent.