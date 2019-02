Tunisie: Nul n'est prophète en son pays !

Exclure les enfants du club !

La reprise des entraînements depuis le début de la semaine est assurée par l'assistant, l'enfant du club Mokdad Dhahri. Mais comme nul n'est prophète chez soi selon la vision des dirigeants aghlabides, au lieu d'introniser officiellement Dhahri en qualité de premier entraîneur, on se mit à gigoter et à chercher à droite et à gauche en entrant avec tous les techniciens disponibles en Tunisie. Les enfants du club ont été exclus du poste de nouvel entraîneur. Cette décision a surpris les fans aghlabides vu le nombre important de techniciens aghlabides capables de diriger la Chabiba.

Cette saison, plusieurs enfants du club ont été à la tête de l'équipe senior et ils ont assuré un travail respectable, Ben Romdhane, Derbal et Hamzaoui. Après le départ de Mouelhi, on s'attendait de reprendre avec l'un des techniciens aghlabides comme Mestiri, Ben Ghanem, Jabbès, Chehaïbi, Houarbi, Khélil, Abouda ou Nebli. Ces techniciens ont assez d'expérience et sont capables de maîtriser la pression.