Tunisie: Profonde inquiétude de la Conect et des chefs d'entreprise

La Conect exprime sa grande inquiétude, dans un communiqué publié hier, face aux conséquences des hausses importantes et continues du taux directeur de la BCT sur le coût de financement des entreprises et sur leur compétitivité tant au niveau local qu'à l'échelle internationale, surtout que leurs concurrents étrangers bénéficient de taux largement inférieurs et de grandes facilités d'accès au financement.

La Banque centrale a décidé, le 19 février, de relever son taux directeur de 100 points de base, pour la troisième fois consécutive, le portant ainsi de 6,75% à 7,75%. Ce taux a été augmenté pour la première fois le 8 mars 2018 de 75 points de base (de 5% à 5,75%), puis le 13 juin 2018 (de 5,75% à 6,75%).

Ces augmentations successives du taux directeur de la BCT qui se font désormais à des cadences semestrielles et même trimestrielles affectent directement les investissements, la viabilité des projets lancés et remettent en cause les équilibres financiers des entreprises et leur capacité de faire face à leurs engagements bancaires, assure la Conect.